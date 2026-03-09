Külföld, Gazdaság :: 2026. március 9. 08:41 ::

Csökkent a német ipari termelés januárban

Januárban a várt növekedés helyett csökkent a német ipari termelés a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis hétfőn publikált jelentése szerint.

A Destatis előzetes adatai szerint a termelés volumene 2026 januárjában szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 0,5 százalékkal maradt el a decemberitől. Éves összevetésben, naptárhatással kiigazítva a kibocsátás 1,2 százalékkal volt alacsonyabb a tavaly januárinál.

A piaci várakozások havi 1,0 százalékos növekedéssel számoltak.

A statisztikai hivatal felülvizsgálta az előző hónap adatait, eszerint a termelés 2025 decemberében havi összevetésben 1,0 százalékkal csökkent, míg az éves változás 0,4 százalékos növekedést mutatott.

A kevésbé volatilis háromhavi összehasonlításban a termelés 2025 novembere és 2026 januárja között 0,9 százalékkal magasabb volt az azt megelőző három hónaphoz képest.

A januári visszaesés főként a fémtermékgyártás gyengülésével magyarázható. Az ágazatban a kibocsátás 12,4 százalékkal csökkent egy hónap alatt. Jelentős visszaesést mértek a gyógyszeriparban is, ahol a termelés 11,9 százalékkal esett, valamint a számítógépek, elektronikai és optikai termékek gyártásában, ahol 6,8 százalékos csökkenést regisztráltak.

Ezzel szemben az energiatermelés 10,3 százalékkal nőtt, amit a hivatal szerint az év eleji rendkívül alacsony hőmérséklet és a sok fagyos nap magyarázhat.

A feldolgozóipari termelés januárban 2,5 százalékkal csökkent decemberhez képest. A fogyasztási cikkek termelése 4,2 százalékkal, a köztes termékek kibocsátása 2,6 százalékkal, a beruházási javaké pedig 1,6 százalékkal mérséklődött.

Éves összevetésben az ipari termelés 2,6 százalékkal csökkent.

Az energiaintenzív iparágakban a termelés januárban havi alapon 0,8 százalékkal csökkent. A háromhavi összehasonlításban a kibocsátás 2025 novembere és 2026 januárja között 1,8 százalékkal maradt el az előző három hónap szintjétől, míg éves alapon 4,3 százalékos visszaesést mértek.

(MTI)