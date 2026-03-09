Külföld :: 2026. március 9. 16:24 ::

Megkezdődött a kötelező katonai alapkiképzés Horvátországban

Megkezdődött hétfőn Horvátországban a kötelező katonai alapkiképzés: az első turnusban mintegy 800 újonc vonult be a knini, a slunji és a pozsegai laktanyába - közölte a horvát védelmi minisztérium.

A kiképzés kezdetén a Slunj melletti Eugen Kvaternik katonai gyakorlótérre látogatott Ivan Anusic védelmi miniszter, valamint Tihomir Kundid vezérezredes, a horvát fegyveres erők vezérkari főnöke, ahol fogadták az első bevonulókat.

A két hónapos kiképzés során az újoncok alapvető katonai ismereteket sajátítanak el, többek között a személyi fegyverek kezelését, a modern harci eszközök - köztük drónok - használatát, valamint az elsősegélynyújtás és az önvédelem alapjait. A kiképzés egyéni és csoportos feladatokat is tartalmaz, amelyek az együttműködést és a csapatmunkát erősítik.

Az első turnusban 446 önkéntes - köztük 82 nő - és 354 behívott újonc vesz részt. Utóbbiak közül tízen éltek lelkiismereti kifogással. A kiképzésen öt élsportoló is részt vesz. Kninben és Slunjban egyenként 200, Pozsegán pedig 400 újonc teljesíti az alapkiképzést.

A sorkatonák havi nettó 1100 euró juttatásban részesülnek, szolgálati idejük beszámít a munkaviszonyba. A kiképzés befejezése után jelentkezhetnek hivatásos katonai szolgálatra, vagy a horvát hadsereg tartalékos állományába kerülnek.

Horvátország 2008-ban megszüntette a sorkatonaságot, a parlament azonban 2025 októberében döntött a visszaállításáról, így 2026 januárjától ismét kötelező a két hónapos alapkiképzés. A tervek szerint évente legfeljebb négyezer újoncot hívnak be öt turnusban.

Akik lelkiismereti okból nem vállalják a katonai szolgálatot, három vagy négy hónapos polgári szolgálatot teljesítenek.

(MTI)