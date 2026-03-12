Külföld :: 2026. március 12. 20:16 ::

Tűz ütött ki a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozón Szaúd-Arábia partjainál

Tűz ütött ki az amerikai USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó fedélzetén, írja a USNI News nyomán a Telex.

A tűz a hajó fő mosodai helyiségéből indult, az amerikai központi parancsnokság, a Centcom szerint nem harci cselekményhez köthető.

A hajó meghajtórendszere nem sérült meg, a jármű működőképes maradt, két tengerészt nem életveszélyes sérülésekkel kezelnek. A tüzet azóta sikerült megfékezni.

A Ford repülőgép-hordozó harccsoport az amerikai-izraeli támadásokban vesz részt, második hetének végéhez közeledik. 2025 júniusa óta van bevetésen, a háború kitörése előtt vezényelték a Közel-Keletre.