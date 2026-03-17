Külföld :: 2026. március 17. 11:20 ::

Egy utahi nő megmérgezte a férjét, majd könyvet adott ki a gyászfeldolgozásról

Gyilkosságban találták bűnösnek hétfőn azt az utahi nőt, aki, miután fentanillal megmérgezte a férjét, saját kiadásban megjelentetett egy gyermekkönyvet a gyász feldolgozásáról.

A vád szerint a 35 éves Kouri Richins a szintetikus opioid halálos adagjának ötszörösét csempészte abba a koktélba, amelyet férje, Eric Richins 2022 márciusában ivott meg Park City közelében lévő otthonukban.

Az ügyészek a bíróságon elmondták, hogy a nőnek 4,5 millió dolláros (1,5 milliárd forintos) adóssága volt, és azt hitte, hogy ha férje meghal, több mint 4 millió dollár értékű vagyont örökölhet.

"El akarta hagyni Eric Richinst, de nem akart lemondani a pénzéről" - jelentette ki Brad Bloodworth Summit megyei ügyész.

A nőt más bűncselekményekben is bűnösnek találták, többek között abban, hogy már Valentin-napon is megpróbálta megmérgezni férjét egy fentanilos szendviccsel, amelytől a férfi eszméletét vesztette.

Az esküdtek Richinst hamisításban és csalásban is bűnösnek találták, mivel férje halála után jogtalanul igényelte a biztosítási kártérítést.

March 17, 2026

Az eredetileg öt hétre tervezett tárgyalást jelentősen megrövidítette, hogy a vádlott lemondott a vallomástétel jogáról. Ügyvédjei arra építették a védelmét, hogy az ügyészek nem tudtak megfelelő bizonyítékkal szolgálni védencük bűnösségére.

Az ügyészség szerint Richins, aki ingatlanügynökként házak felújításával és eladásával foglalkozott, súlyos adósságokba keveredett, és viszonya is volt egy másik férfival. A vád bemutatta egymással váltott szöveges üzeneteiket, valamint azt is, hogy a nő a férje tudta nélkül több életbiztosítást kötött rá körülbelül 2 millió dollár értékben. Richins internetes keresési előzményei között a halálos adag fentanilra és a mérgezésben elhunytak halotti bizonyítványára vonatkozó kérdéseket is találtak.

A vád koronatanúja Carmen Lauber, a család házvezetőnője volt, aki azt állította, hogy több alkalommal is eladott Richinsnek fentanilt. Lauber mentességet kapott a hatóságokkal történt együttműködéséért.

2023 májusában, a letartóztatása előtt Richins saját kiadásban megjelentette az Are You with Me? (Velem vagy?) című gyermekkönyvet, amely egy szülő elvesztésének feldolgozásáról szól. Az ügyészség szerint ezzel is bűnösségét próbálta eltussolni. A vád azt is kiderítette, hogy Richins egy szellemírót fogadott fel a könyv megírására.

Az esküdtszék alig három órán át tanácskozott hétfőn, mielőtt az ítéletet meghozta.

A vádlott az ítélethirdetést lesütött szemmel hallgatta végig. 44 évesen elhunyt férje, Eric Richins családja sírva hagyta el a tárgyalótermet.

A Kouri Richins magáért a gyilkosságért is 25 évtől életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntethető.

A büntetés kiszabására május 13-án, azon a napon kerül sor, amikor Eric Richin 44 éves lett volna.

A nő ellen további 26 pénzügyi bűncselekmény vádja is felmerült, ezt az ügyet később tárgyalja a bíróság.

(MTI)