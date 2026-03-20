2026. március 20. 23:40

Europol: több mint 373 ezer illegális weboldalt számoltak fel egy nemzetközi kiberműveletben

Egy nemzetközi bűnüldöző akció keretében a hatóságok több mint 373 ezer, gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos tartalmakat hirdető, illetve kiberszolgáltatásokat kínáló weboldalt számoltak fel a darkneten - közölte az Európai Unió bűnüldözési együttműködési szervezete, az Europol pénteken.

A tájékoztatás szerint a német hatóságok vezetésével, az Europol támogatásával márciusban végrehajtott akcióban 23 ország vett részt. A nyomozás még 2021 közepén indult az "Alice with Violence CP" nevű darkwebes platform ellen.

A hatóságok megállapították, hogy a platform üzemeltetője több mint 373 ezer illegális weboldalt működtetett, amelyeken gyermekek szexuális bántalmazását bemutató anyagokat, valamint kiberbűnözési szolgáltatásokat hirdettek. Az oldalak valójában csalással működtek: a kínált tartalmakat nem szállították, céljuk a felhasználók pénzének megszerzése volt.

Az akció eddigi eredményei között szerepel egy elkövető azonosítása, 440 felhasználó beazonosítása világszerte, több mint 373 ezer weboldal leállítása, 105 szerver lefoglalása, valamint számos elektronikus eszköz - köztük számítógépek és mobiltelefonok - biztosítása.

A nyomozás során kiderült, hogy a platformot egy 35 éves, Kínában élő férfi működtette, aki a hatóságok becslése szerint mintegy 345 ezer euró bevételre tett szert körülbelül 10 ezer ügyféltől. A férfi ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.

Az azonosított 440 felhasználó ellen - akik fizetni próbáltak a hirdetett illegális tartalmakért - szintén eljárás indult, közülük több mint száznak az ügyében a nyomozás továbbra is folyamatban van.

A többéves nyomozás során a hatóságok minden esetben azonnal intézkedtek, amikor veszélyben lévő gyermekeket azonosítottak, és lépéseket tettek védelmük érdekében.

Az Europol a művelet során összehangolta az információcserét az érintett nemzeti hatóságok között, elemző támogatást nyújtott, valamint részt vett a kriptovaluta-tranzakciók nyomon követésében is.

A szervezet kiemelte: a gyermekek szexuális kizsákmányolása elleni küzdelem továbbra is prioritás, és ennek részeként új kezdeményezéseket is indított az áldozatok támogatására és az elkövetők felderítésére.

(MTI)