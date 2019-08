Sport :: 2019. augusztus 9. 12:54 ::

Kispest-drukkerek tiltakoztak az UEFA-maffia magyarellenes döntése miatt a Szabadság-hídon

A kispesti drukkerek tiltakoztak az UEFA vérlázító döntése ellen.

Botrányosan ért véget a Budapest Honvéd Craiova elleni múlt csütörtöki Európa-liga selejtezője, ami miatt a kispesti csapat óvást nyújtott be az UEFA-hoz. Az UEFA azonban hétfőn, órákig tartó meghallgatás után elutasította ezt. Az indoklás szerint a történtek nem befolyásolták a meccs végkimenetelét.

A magyar klub álláspontja szerint félbe kellett volna szakítani a mérkőzést, mert a helyiek képtelenek voltak garantálni a játékosok és bírók biztonságát, a mérkőzés során a román csapat szurkolói folyamatosan különböző tárgyakkal dobálták a futballistákat, köpködték a melegítő cserejátékosokat, magyargyűlölő rigmusokat skandáltak és Trianont éltették.

A Budapest Honvéd közben fellebbezést nyújtott be az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hétfői döntésével szemben, amelyben elutasította a klub óvását. De a kispesti szurkolók is megtalálták a módját a tiltakozásnak: csütörtökön a Craiova és az AEK Athen EL-mérkőzésének ideje alatt a Szabadság-hídon görögtüzeket gyújtottak, és kifeszítettek egy nagy UEFA=MAFIA feliratú molinót is.

A szőröstalpúak egyébként hazai pályán 2-0-ra kikaptak a görög AEK Athéntól, az EL-selejtező 3. körének első felvonásán.

