Sport :: 2025. szeptember 11. 08:46 ::

Világbajnok brit úszó is indul a "doppingolimpián"

Meglepő bejelentést tett Benjamin Proud, az egyik legjobb brit úszó, aki csatlakozik a "doppingolimpia" mezőnyéhez.

A tavalyi párizsi olimpián 50 méter gyorson ezüstérmes klasszis a swimswam szakportál híradása alapján azt közölte: elégedett eddigi karrierjével, most pedig elérkezett egy olyan ponthoz, hogy szeretne új dolgokat is kipróbálni. Hozzátette, mindig is a bolygó leggyorsabbja akart lenni, ezért küzdött egész pályafutása során, de most a csúcsteljesítményt szeretné elérni.

Az Enhanced Games elnevezésű, egy éve bejelentett és jövő májusra tervezett multisporteseményt - egy amerikai milliárdos támogatásával - Las Vegasban kívánják lebonyolítani. A szervezők elképzelése szerint a több sportágat - így az atlétikát, a súlyemelést, az úszást - magába foglaló játékokon, de már azt megelőzően is a sportolók orvosi ellenőrzés mellett tiltott szereket (is) használhatnak a teljesítményük fokozása érdekében. Az ötletgazdák álláspontja szerint "a sport biztonságosabb lesz doppingellenőrzés nélkül". A Las Vegas-i győztesek félmillió dollárt kaphatnak, a világcsúcsot döntők pedig egymillió dolláros jutalommal számolhatnak.

Proud sikerekben gazdag pályafutása során két nagymedencés világbajnoki aranyérmet nyert, a nyári szingapúri vb-ről ezüstéremmel térhetett haza.

Proud döntésével kapcsolatban a brit úszószövetség és a vizes sportokat európai szervezet, a LEN is megszólalt. Mindkettő elítéli az úszó lépését, mivel egyaránt elkötelezettek a tiszta sport irányába.

(MTI)