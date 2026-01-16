Migránsbűnözés, Külföld :: 2026. január 16. 19:16 ::

Mindössze öt év börtönt ér Olaszországban egy kislány megerőszakolása és teherbe ejtése

Heves felháborodást váltott ki Olaszországban egy bírósági ítélet, miután mindössze öt év börtönbüntetésre ítéltek egy férfit, aki megerőszakolt egy tízéves kislányt. A gyermek a szexuális erőszak következtében teherbe esett, az ítélet arányosságát politikusok és jogvédők is vitatják – írja az Index.

Élénk közéleti vita bontakozott ki Olaszországban egy bresciai bírósági döntés nyomán. Az ügyben egy 29 éves, bangladesi származású férfit ítéltek el, aki egy befogadóközpontban erőszakolta meg a tízéves kislányt. A gyermek a bűncselekmény következtében teherbe esett.



Bangladesben nagy a divatja a kislányok férjhez adásának, bár ez az ara talán túlkoros lenne az aktuális erőszaktevőnek (fotó: Allison Joyce / Getty Images)

A szexuális erőszak egy korábbi szállodából kialakított befogadóközpontban történt, ahol a kislány az édesanyjával élt – számolt be a Kronen Zeitung

Az esetre akkor derült fény, amikor a gyermek hasi fájdalmakra panaszkodott; a kórházi vizsgálatok során megállapították, hogy terhes. Az orvosi eredmények és a nyomozás alapján azonosították az elkövetőt.

A bíróság az eljárás során a vádat enyhébb jogi minősítésre módosította, és az ügyet gyorsított eljárásban tárgyalta. Ennek eredményeként az ítélet enyhébb lett az ügyészség által indítványozott hat évnél: a férfi öt év szabadságvesztést kapott. A büntetés letöltése után kitoloncolják Olaszországból.

Az ítélet politikai tiltakozást váltott ki. Lara Magoni európai parlamenti képviselő szerint elfogadhatatlan, hogy egy gyermek ellen elkövetett szexuális erőszak esetében enyhítő körülményekről beszéljenek. Úgy fogalmazott, hogy az ítélet nem áll arányban az áldozatot ért, egész életre szóló traumával.