Meloni esete a bekapcsolt mikrofonnal: "én soha nem akarok beszélni a sajtómmal"

Giorgia Meloni elszólta magát a Fehér Házban, amikor az európai vezetőkkel együtt ült Trump asztalánál. A beszélgetést valószínűleg a Trump előtti mikrofon rögzítette.



Alexander Stubb finn elnök meglepődött, hogy Trump beengedte a terembe az újságírókat, meg is kérdezte az amerikai elnöktől, hogy mindennap átesik-e ezen. Állandóan – mondta Trump, mire Meloni azt mondta, hogy „de hát szereti, szereti ezt, mindig ezt csinálja”, majd hozzátette:

én soha nem akarok beszélni a sajtómmal.

In un fuorionda con Trump, il presidente Meloni rivela "Io non voglio mai parlare con la mia stampa". Chi lo avrebbe mai detto?! pic.twitter.com/iWNEEI3PEr August 19, 2025

Meloni az ezt követő sajtótájékoztatón is megerősítette véleményét, amikor a kérdésekre került a sor. Trump megkérdezte, hogy szeretnének-e néhány kérdést feltenni, mire az olasz miniszterelnök azt súgta a fülébe: „szerintem jobb lenne, ha nem, túl sokan vagyunk, és túl sokáig tartana”.