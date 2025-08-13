Háború :: 2025. augusztus 13. 09:47 ::

Lettország legalább 2 millió eurót szán fegyverek vásárlására Ukrajnának az Egyesült Államokból

A lett kormány legalább 2 millió eurót szán amerikai fegyverek vásárlására Ukrajna számára - közölte Evika Silina, a balti ország miniszterelnöke.

"A lett kormány által erre a kezdeményezésre szánt pénzügyi összeg mértéke még pontosításra szorul, de az nem lesz kevesebb kétmillió eurónál" - idézte szavait a Delfi litván hírportál.

A kormányfő megjegyezte, hogy Riga "légvédelmi rendszereket és más fegyvereket" vásárol Kijevnek.

Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Házban Mark Rutte NATO-főtitkárral tartott július 14-i találkozóján jelentette be, hogy megállapodás született amerikai fegyverek Kijevnek történő szállításáról európai országok költségére. A szövetség fogja koordinálni a szállításokat, amelyek többek között Patriot légvédelmi rendszereket is tartalmaznak, 17 ilyen üteg átadását fontolgatják. Az amerikai elnök akkor hangsúlyozta, hogy a NATO-n keresztül Ukrajnának nyújtott katonai segítség mértéke dollármilliárdokra rúg majd.

(MTI)