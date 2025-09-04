Háború :: 2025. szeptember 4. 21:18 ::

Katonai szóvivő: izraeli csapatok ellenőrzik Gázaváros 40 százalékát

Már Gázaváros 40 százalékát ellenőrzik az izraeli csapatok - közölte csütörtökön Efi Defrin, az izraeli hadsereg szóvivője.

"További károkat okozunk a Hamász infrastruktúrájában. Ma már Gázaváros területének 40 százalékát ellenőrzésünk alatt tartjuk" - mondta Defrin sajtótájékoztatóján, az újabb műveleti sikerek közül külön említve Zeitún és Sejk Radván városrészeket.

"A műveletet a következő napokban kiterjesztik és intenzívebbé teszik" - húzta alá a katonai szóvivő. Hozzátette, hogy a bevetés csak akkor ér véget, ha a fogságban lévő izraeli túszok kiszabadulnak, és a térséget eddig ellenőrző Hamász uralma véget ér.

Defrin emlékeztetett arra is, hogy Éjal Zamir izraeli vezérkari főnök a kabinetnek tett jelentésében azt mondta: rendezési terv nélkül katonai kormányzatot lennének kénytelenek bevezetni a Gázai övezetben.

A gázai hatóságok csütörtökön szintén közölték, hogy az izraeli erők előrenyomultak a külvárosokon keresztül, és már csupán néhány kilométerre vannak a város központjától.

(MTI nyomán)