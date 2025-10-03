Háború :: 2025. október 3. 19:57 ::

Hadi- és energiaipari létesítmények támadásáról tett bejelentést az orosz védelmi tárca

Ukrán hadiüzemekre, valamint a működésüket biztosító gáz- és energiaipari objektumokra mért az éjjel csapást az orosz hadsereg szárazföldi, légi és tengeri indítású, nagy hatótávolságú, precíziós fegyverekkel, valamint drónokkal - közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium.

A friss hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a szeptember 27. és október 3. közötti időszakban egy tömeges és négy csoportos csapást mértek precíziós fegyverekkel és drónokkal ukrán hadiüzemekre és a működésüket biztosító energetikai létesítményekre, fegyver és haditechnika szállítására használt vasúti objektumokra, katonai repülőterekre, lőszerraktárakra, legénység nélküli motorcsónakok és pilóta nélküli repülőgépek összeszerelő műhelyeire, raktáraira, valamint az ukrán fegyveres alakulatok és külföldi zsoldosok ideiglenes állomáshelyeire.

A tárca szerint az utóbbi hét folyamán az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, összesen hét települést elfoglalva. A "különleges hadművelet" övezetében több mint 10 600 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel 15 harckocsit és 59 egyéb páncélozott harcjárművet, tíz irányított légibombát, amerikai HIMARS és cseh Vampire sorozatvetők 17 rakétáját, öt Neptun nagy hatótávolágú, irányított rakétát, továbbá 945 repülőgép típusú drónt.

Igor Kimakovszkij, a "Donyecki Népköztársaság" vezetőjének tanácsadója a TASZSZ hírügynökségnek pénteken azt mondta, hogy Sziverszkben az ukrán erőket bekerítés fenyegeti, és az orosz hadsereg behatolt a város közelében lévő Zvanivka községbe.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Belgorod megyei Sebekinóban egy nő a saját házában szenvedett halálos sebesülést. A Kazahsztánnal határos orenburgi régióban egy meg nem nevezett üzemre kísérelt meg csapást mérni az ukrán fél, a Permi területen lévő Berjoznyikiben egy lakóház sérült meg.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) közölte, hogy 2014 óta 27 ezer civil sebesült meg a kijevi rezsim bűncselekményei következtében. Közülük 7240 embert megöltek, beleértve 225 kiskorút. Az SZK távollétében 1004 külföldi állampolgár ellen emelt vádat zsoldostevékenység címén. 185 bűnügyben a vizsgálat lezárult, 145 esetben ítéletet is hoztak.

(MTI nyomán)