Háború, Külföld :: 2025. október 5. 16:25 ::

A donyecki Kuzminivka elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium

Hadiipari üzemekre, valamint az őket ellátó gáz- és energiaipari létesítményekre mért csoportos csapást az éjszaka folyamán az orosz hadsereg szárazföldi, tengeri és légi nagy hatótávolságú, precíziós fegyverekkel, köztük Kinzsal hiperszonikus rakétákkal és drónokkal, továbbá elfoglalta a donyecki Kuzminivka települést - közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak nyomulni, a "különleges hadművelet" övezetében csaknem 1300 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel egy fegyvert és hadfelszerelést szállító vasúti szerelvényt, továbbá nagy hatótávolságú pilóta nélküli repülőgépek és amerikai HIMARS sorozatvetők tárolóhelyeit, több lőszerraktárt, egy harckocsit és kilenc egyéb páncélozott harcjárművet, négy irányított légibombát, továbbá 145 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást.

(MTI)