Háború :: 2025. október 7. 09:14 ::

Ukrán parancsnok: Izrael Oroszországnak is eladta drónvadász radarjait

Az izraeli ieMHR radarokat eladta Oroszországnak is a RADA Electronic Systems vállalat, ezért az ukrán drónok hatékonysága jelentősen csökkent – állítja ezt egy ukrán parancsnok.

Oleg Hujt szavairól több orosz-ukrán háborúval foglalkozó blog is beszámolt: az ukrán katonatiszt azt állítja, hogy az izraeli gyártmányú ieMHR radarokat Oroszország is megvásárolta, röviddel azután, hogy Ukrajna 2023-ban litván finanszírozásból hozzájutott ezekhez az eszközökhöz.

Elmondta: ezek a radarok nagyon hatékonyak, igencsak megkönnyítik a drónok észlelését, lelövését, az eszközt most Oroszország pedig Ukrajna ellen használja.

Hujt szavaira nincs semmilyen bizonyíték, állítása kifejezetten valószínűtlen is. A radarokat gyártó RADA Electronic Systems-t nemrég megvette a Leonardo DRS, az olasz Leonardo S.p.A. leányvállalata. Az USA és Olaszország is NATO-tagállam, az érzékeny haditechnikai eszközök exportja pedig nem lehetséges az anyavállalat és a gyártó ország vezetésének explicit engedélye nélkül. Nem teljesen kizárt azonban, hogy Oroszország valamikor a háború folyamán hozzájutott egy ilyen ieMHR radarhoz, és lemásolta ezt, ahogy az sem, hogy Kínából vásároltak egy kinézetre és funkcióra is hasonló radarrendszert, és ezt használják hatékonyan az ukrán drónerők ellen - írja a Portfólió.