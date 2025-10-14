Háború :: 2025. október 14. 12:35 ::

Azonosították négy halott túsz földi maradványait Izraelben

Izraelben azonosították négy halott túsz földi maradványait - jelentette az izraeli hadsereg kedden.

A Tel-Aviv Abu Kabir nevű negyedében működő orvosszakértői intézetben azonosították négy, 2023 október 7-én Izraelből a Gázai övezetbe hurcolt ember földi maradványait. Egyikük Bipin Josi 22 éves nepáli hindu diák, aki mezőgazdasági képzési programon tartózkodott szeptembertől Izraelben 16 társával együtt a gázai határ közelében fekvő Alumim kibucban. A támadás kezdetekor egy óvóhelyre menekültek, ahová a támadók kézigránátot dobtak közéjük. Szemtanúk szerint Josi felkapott egy gránátot és kidobta, mielőtt felrobbant, és ezzel többek életét megmentette. Később megsebesült, majd a Hamász fegyveresei elfogták és Gázába hurcolták. A hadsereg a rendelkezésére álló információk alapján azt feltételezi, hogy Bipin Josit a háború első hónapjaiban a fogságban meggyilkolták.

A másik halott túsz a 26 évesen megölt Gaj Ilúz hangmérnök, akit szintén megsebesítettek és elraboltak, miközben október 7-én megpróbált elmenekülni a Nova zenei fesztiválról. Ilúzról egy korábban kiszabadult túsz, Maja Regev elmondta, hogy egy gázai kórházban halt bele sérüléseibe, az orvosi ellátás hiánya miatt. Ő két napig Gaj mellett feküdt sebesülten, és vele volt halálakor, majd látta, ahogy holttestét egy zsákba helyezték.

A másik két azonosított túsz nevét a családok kérésére egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Hétfőn a Hamász csak négy ember földi maradványait adta át a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek a megígért 19 helyett, és Izraelben fontolják a megállapodás megszegésére adott lehetséges válaszokat.

A Hamász a múlt heti tárgyalásokon Sarm-es-Sejkben azt állította, hogy 9 holttest hollétéről nincs tudomása, ezeket megtalálásuk után adja át, de a többi 19-et a túszcsere keretében azonnal átadja Izraelnek.

(MTI nyomán)