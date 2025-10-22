Háború :: 2025. október 22. 17:31 ::

Ukrán légierő: több mint 430 drónnal és rakétával támadott Oroszország

Oroszország szerdára virradóra 433 rakétával és drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 349-et semmisített meg, illetve semlegesített - közölte az ukrán légierő.

A rádiótechnikai csapatok 433 légi támadóeszközt észleltek és követtek nyomon, ezek közül 28 rakétát, beleértve 15 ballisztikust és 405 különböző típusú drónt" - részletezte a légierő. Hozzátették, hogy 12 rakéta és 55 támadó drón közvetlen becsapódását rögzítették 26 helyszínen, továbbá roncsok lezuhanását 19 helyszínen. Emellett 17 drón eltűnt a radarról. A közlés szerint "a fő csapásirány" Kijev megye volt. Emellett Dnyipropetrovszk, Zaporizzsja, Cserkaszi, Csernyihiv és Odessza megyék is károkat szenvedtek.

Ihor Terehov, a második legnagyobb ukrán város, Harkov polgármestere a Telegramon közöte, hogy szerda délelőtt dróncsapást hajtottak végre, és eltaláltak egy magánóvodát, ahol mintegy ötven gyermek tartózkodott. A légiriadó alatt a gyerekeket óvóhelyre vezették, ahonnan mentőalakulatok evakuálták őket. Az épületben tűz ütött ki. A megyei rendőrség közölte, hogy a támadásban életét vesztette egy kommunális vállalat 40 éves dolgozója, kilenc ember pedig megsebesült. Az ukrán hatóságok háborús bűntett címén büntetőeljárást indítottak.

Volodimir Zelenszkij reagált a harkovi óvoda elleni támadásra, hangsúlyozva, hogy ezt a tettet nem lehet semmivel igazolni. "Az orosz dróntámadás a harkivi óvoda ellen egy éjszakai, tömeges támadássorozat után történt. Minden gyermeket evakuáltak az intézményből. Előzetes információk szerint sokuknál heves stresszreakció lépett fel" - írta a Telegramon. "Nincs és nem is lehet semmiféle igazolása annak, hogy drónnal támadjanak egy óvodát. Nyilvánvaló, hogy Oroszország egyre pimaszabb. Ezek a támadások Oroszország részéről arculcsapása mindazoknak, akik békés megoldásra törekednek. A banditákat és a terroristákat csak erővel lehet a helyükre tenni" - szögezte le az államfő.

Az ukrán vezérkar közölte a Facebookon, hogy ukrán csapatok az éjjel csapást mértek az Oroszország területén, Mordvinföldön található szaranszki mechanikai üzemre és a Dagesztáni Köztársaságban lévő mahacskalai olajfinomítóra. Tájékoztatásuk szerint a szaranszki gyár gyalogsági műszaki lőszereket, aknatelepítő készleteket, gyújtószerkezeteket és indítószerelvényeket gyárt. A mahacskalai olajfinomító fő feladata az üzemanyag biztosítása és tárolása az orosz Kaszpi-tengeri flotta haditengerészeti bázisa számára, valamint az orosz megszálló hadihajók üzemanyaggal való ellátása. Éves feldolgozási kapacitása eléri az évi egymillió tonnát - hangsúlyozták a vezérkarnál. Megjegyezték: az ukrán erők továbbra is mindent megtesznek, hogy meggyengítsék Oroszország hadigazdasági potenciálját, és rákényszerítsék Moszkvát a fegyveres agresszió befejezésére Ukrajna ellen.

(MTI nyomán)