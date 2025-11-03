Háború :: 2025. november 3. 11:47 ::

Ukrán légierő: tucatnyi rakétával és több mint 130 drónnal támadott éjjel az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg tucatnyi különböző típusú rakétával és 139 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra: eddigi adatok szerint egy ember meghalt, többen megsebesültek, és károk keletkeztek az infrastrukturális létesítményekben - közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légierő parancsnokságának hétfői Telegram-jelentése szerint a légvédelem egy Kinzsal típusú aeroballisztikus rakétát, valamint 115 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájukról eltérített. A közlemény szerint 11 helyszínen 11 rakéta és 20 drón célba talált.

Egy ember meghalt, heten megsebesültek az éjszakai légitámadásban Szumi megyében - jelentették ukrán hírforrások az állami katasztrófavédelmi szolgálatra hivatkozva. Egy kétszintes lakóépületet ért találat, amely kigyulladt. A mentési munkálatok során a katasztrófavédők egy holttestet emeltek ki a romok közül. November 2-án, a késő esti órákban a Boromljanszkij kistérség egyik települését is rakétacsapás érte. A támadásban több lakóépület és egy infrastrukturális létesítmény is megrongálódott.

Megrongálódott az energetikai infrastruktúra a dél-ukrajnai Mikolajiv megyében is az éjszakai orosz dróntámadásban - közölte az Interfax-Ukrajina hírügynökség Vitalij Kim katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán. Ideiglenesen 12 településen szünetelt az áramszolgáltatás. Egy szupermarketet is találat ért, a mintegy 2000 négyzetméteres területen felcsapó lángokat a katasztrófavédők megfékezték. A légicsapásokban senki sem sebesült meg.

(MTI)