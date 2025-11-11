Háború :: 2025. november 11. 12:50 ::

Ukrán légierő: száznál több drónnal támadott éjjel az orosz hadsereg, az eszközök fele célba talált

Az orosz hadsereg 119 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat keddre virradóra, a csapásoknak civil áldozataik is vannak, számos energetikai és infrastrukturális létesítményben károk keletkeztek - közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légierő parancsnokságának keddi Telegram-jelentése szerint a légvédelem 53 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájukról eltérített. A közlemény szerint 18 helyszínen 59 drón célba talált, egy alkalommal pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat. A hivatalos jelentés szerint a légicsapás főleg Donyeck, Harkov, Dnyipropetrovszk és Odessza megye front menti területeire irányult.

Egy ember meghalt a kelet-ukrajnai Kramatorszkot ért orosz dróntámadásban - közölte a városi tanács Telegram-csatornáján. Az előzetes adatok szerint félóra alatt 7 drón becsapódását észlelték, a polgár infrastruktúra és a város családi házas övezete került tűz alá, egy oktatási intézmény és több lakóépület is megrongálódott.

Egy ember megsebesült a déli régiót ért éjszakai tömeges támadásban - közölte Oleh Kiper, az Odessza Megyei Katonai Közigazgatás vezetője kedd reggeli Telegram-bejegyzése nyomán az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A légicsapások következtében több energetikai létesítményben tűz ütött ki, az Ukrzaljiznicja állami vasúttársaság raktár- és adminisztratív épületei is megrongálódtak - jelentette a megye katonai kormányzója.

Oroszország energetikai létesítményeket támadott Donyeck, Odessza és Harkov megyékben, ami áramkimaradásokhoz vezetett - jelentette az energiaügyi minisztérium közleményét idézve az Unian hírügynökség. A szaktárca arra kéri a fogyasztókat, hogy észszerűen használják a villamos energiát, különös tekintettel a reggeli és esti csúcsidőszakokra, ezzel is csökkentve az elektromos ellátórendszer terhelését.

(MTI)