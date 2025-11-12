Háború :: 2025. november 12. 17:16 ::

A donyecki Szuhij Jar elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Az orosz hadsereg elfoglalta (szó szerint "megtisztította") a donyecki régióban lévő Pokrovszktól (oroszul: Krasznoarmejszk) délkeletre fekvő Szuhij Jar települést az elmúlt nap folyamán - közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium.

Pokrovszk felmentésével Moszkva szerint az ukrán hadsereg kilenc alkalommal próbálkozott. A moszkvai védelmi minisztérium közölte, hogy az ukrán hadsereg ezen a környéken több mint 250 halottat, valamint egyebek mellett 12 páncélozott harcjárművet veszített.

A tárca szerint az ukrán hadsereg tett egy sikertelen kísérletet a Harkov megyei Kupjanszk felmentésére is, és a város térségében összesen mintegy ötven halottat és egyebek között egy kanadai gyártmányú Senator páncélozott harcjárművet veszített.

Kupjanszkot és Pokrovszkot az orosz vezérkari főnök október 26-án bekerítettnek nyilvánította.

A napi összefoglaló értelmében az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, a "különleges hadművelet" övezetében több mint 1150 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel az ukrán hadsereg által használt energetikai és közlekedési infrastrukturális objektumokat, légvédelmi állásokat, drón-, lőszer-, valamint anyagi-műszaki raktárakat, egy harckocsit és húsz egyéb páncélozott harcjárművet, négy HIMARS-rakétát, továbbá 133 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást.

(MTI)