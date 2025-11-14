Háború :: 2025. november 14. 18:47 ::

Hadiüzemekre és energetikai létesítményekre hiperszonikus rakétákkal mért csapásról számolt be az orosz védelmi minisztérium

Kinzsal hiperszonikus rakétákat is bevetett az éjjel orosz hadsereg, amikor ukrán hadiipari és energetikai létesítményekre mért csoportos csapást; az elmúlt nap alatt pedig elfoglalta a donyecki régióban lévő Pokrovszk Rih elnevezésű keleti elővárosát és a Dnyipropetrovszk megyei Oresztopil települést - közölte pénteken a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca szerint az éjszaka folyamán szárazföldi, légi és tengeri indítású, nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és drónokkal végrehajtott csapás válasz volt az orosz polgári célpontok elleni ukrán "terrortámadásokra". Az orosz fél az elmúlt hét folyamán egy tömeges és öt csoportos csapást hajtott végre, az említett célpontok mellett az ukrán hadsereg által használt közlekedési infrastrukturális objektumokra, repülőterekre, csapásmérő, pilóta nélküli légi járművek tárolásának és indításának helyszíneire, valamint ukrán katonák és külföldi zsoldosok ideiglenes állomáshelyeire.

A beszámoló szerint Pokrovszknál az ukrán hadsereg hét alkalommal kísérelt meg ellentámadást az elmúlt nap folyamán. Moszkva közölte, hogy ebben a térségben az ukrán fél vesztesége az elmúlt héten több mint 1670 ukrán katona, valamint egyebek mellett 34 páncélozott harcjármű volt.

A tárca szerint az ukrán hadsereg az elmúlt napban háromszor próbálkozott sikertelen ellentámadással a Harkov megyei Kupjanszknál. Az egész elmúlt hétre vonatkozóan a tájékoztatás az ukrán fél itteni emberveszteségét 365 főben nevezte meg, és egyebek mellett 25 páncélozott harcjármű kilövéséről is beszámolt.

Kupjanszkot és Pokrovszkot az orosz vezérkari főnök október 26-án bekerítettnek nyilvánította.

Igor Kimakovszkij, a "Donyecki Népköztársaság" vezetőjének tanácsadója a TASZSZ orosz hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, hogy a Pokrovszkban (orosz nevén: Krasznoarmejszk) és Mirnohradban (Dimitrov) lévő ukrán erőket véglegesen elvégták egymástól. Utóbbi városban Kimakovszkij szerint több ezer ukrán katonát kerítettek be, úgy elitosztagosokat, mint besorozott újoncokat.

A november 8-14. közötti időszakra vonatkozó orosz hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt hét alatt mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni, összesen kilenc települést elfoglalva, a "különleges hadművelet" övezetében több mint 8800 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a héten megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel 12 harckocsit és 119 egyéb páncélozott harcjárművet, kilenc irányított légibombát, amerikai HIMARS sorozatvetők 17 rakétáját, két Neptun nagy hatótávolságú rakétát, továbbá 1173 repülőgép típusú drónt, 27 legénység nélküli motorcsónakot és három vontatóhajót.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást. Novorosszijszkban rendkívüli állapotot rendeltek el, miután a Csernomortransznyefty olajvállalat kikötőjében egyebek között kigyulladt egy tartály - a tüzet eloltották és megsebesült egy polgári hajó legénységének három tagja, továbbá károk keletkeztek hat lakóházban. Szamarában a polgári infrastruktúra megrongálódásáról tettek bejelentést. A Belgorod megyei Jasznie Zori településen egy civil életét vesztette, amikor dróntalálat érte az autóját.

Alekszandr Lihacsov, a Roszatom orosz állami nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatója és Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója pénteken Kalinyingrádban az orosz kézre került zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátásnak helyreállításáról tárgyalt. Lihacsov a RIA Novosztyi hírügynökség szerint megköszönte Grossinak és a NAÜ szakértőinek, hogy az ukrán fél a javítási munkák elvégzése tűzszünetet léptetett életbe.

Egyúttal arról is beszámolt, hogy csütörtökre virradó éjjel az ukrán fél nyolc drónt irányított a novovoronyezsi atomerőműre. Ezeket lelőtték, de a lehulló darabok kárt okoztak egy elosztóberendezésben. A támadás következményeit, mint mondta, csütörtök délelőttre felszámolták.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken köszönetet mondott az észak-koreai tűzszerészeknek, amiért részt vesznek a kurszki régió aknamentesítésében. Mint mondta, a munkálatok folytatódnak. Az RT hírportál szerint a megyében a katonák könyvekbe és gyerekjátékokba rejtett robbanószerkezeteket is találtak.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy megakadályozott egy merényletet, amelyet ukrán titkosszolgálatok Moszkvában egy katonai vezető ellen akartak elkövetni. A célszemélyt a trojekoruvói temetőben szándékoztak felrobbantani, vázába rejtett pokolgép és kamera segítségével.

A gyilkossági kísérlet végrehajtásához, amelyet az FSZB szerint Kijevből irányított egy Dzsalolidin Samszov nevű férfi, egy közép-ázsiai migránst és egy heroinfüggő házaspárt szerveztek be, a gyanúsítottakat őrizetbe vették. Samszov, aki 2010-ben megkapta az orosz állampolgárságot, 2021-ben lőfegyverrel gyilkosságot követett el Baskírföldön, majd Ukrajnába szökött.

(MTI nyomán)