Zelenszkij bandája kigyomlálta a nekik nem tetsző részeket, így adják vissza a béketervet az amerikaiaknak

Az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai béketerv átdolgozott változatát kedden adják át Washingtonnak - jelentette ki hétfőn Volodimir Zelenszkij Londonban, ahol Nagy-Britannia, Németország és Franciaország vezetőivel tárgyalt.

Keir Starmer, British Prime Minister, Ukrainian President Volodymyr Zelensky, German Chancellor Friedrich Merz and French President Emmanuel Macron outside No 10 Downing Street in London for a summit to discuss the latest Ukraine peace talks. pic.twitter.com/kDboW9VoTw December 8, 2025

Zelenszkij ukrán újságíróknak nyilatkozva elmondta, az Egyesült Államok által kidolgozott béketerv 28 pontról 20 pontra rövidült, és hangsúlyozta, hogy abból eltávolították "a nyíltan Ukrajna-ellenes álláspontokat".

Mindemellett újfent határozottan kizárta a területek átadását Oroszországnak.

"A törvény szerint ehhez nincs jogunk – sem az ukrán törvények, sem az alkotmányunk, sem a nemzetközi jog szerint, ha őszinték vagyunk" – hangoztatta.

Moszkva ragaszkodik ahhoz, "hogy területeket engedjünk át, de mi nem akarunk semmit átengedni, és ezért harcolunk" - közölte.

Az Egyesült Államok megpróbál kompromisszumot elérni ebben a kérdésben, de továbbra is "komoly problémák vannak, és még nem találtak kompromisszumot" - tette hozzá.

Zelenszkij bejelentette azt is, hogy kedden Olaszországba utazik, hogy találkozzon Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel.

Amúgy nincs túl jó állapotban:

This morning in London, Zelensky demonstrated what a combination of cocaine, estrogen, sleep deprivation, and anxiety about his imminent corruption revelation looks like. pic.twitter.com/uFuUv1cSI2 December 8, 2025

(MTI nyomán)