Az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai béketerv átdolgozott változatát kedden adják át Washingtonnak - jelentette ki hétfőn Volodimir Zelenszkij Londonban, ahol Nagy-Britannia, Németország és Franciaország vezetőivel tárgyalt.
Zelenszkij ukrán újságíróknak nyilatkozva elmondta, az Egyesült Államok által kidolgozott béketerv 28 pontról 20 pontra rövidült, és hangsúlyozta, hogy abból eltávolították "a nyíltan Ukrajna-ellenes álláspontokat".
Mindemellett újfent határozottan kizárta a területek átadását Oroszországnak.
"A törvény szerint ehhez nincs jogunk – sem az ukrán törvények, sem az alkotmányunk, sem a nemzetközi jog szerint, ha őszinték vagyunk" – hangoztatta.
Moszkva ragaszkodik ahhoz, "hogy területeket engedjünk át, de mi nem akarunk semmit átengedni, és ezért harcolunk" - közölte.
Az Egyesült Államok megpróbál kompromisszumot elérni ebben a kérdésben, de továbbra is "komoly problémák vannak, és még nem találtak kompromisszumot" - tette hozzá.
Zelenszkij bejelentette azt is, hogy kedden Olaszországba utazik, hogy találkozzon Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel.
Amúgy nincs túl jó állapotban:
(MTI nyomán)