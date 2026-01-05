Háború :: 2026. január 5. 09:16 ::

Trump most éppen nem hiszi, hogy Ukrajna Putyin rezidenciáját támadta

Donald Trump amerikai elnök vasárnap az elnöki különgép fedélzetén újságírók előtt kijelentette: nem hiszi, hogy Ukrajna dróncsapással Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik rezidenciáját vette célba a közelmúltban.

"Nem hiszem, hogy ez a csapás megtörtént. Valami történt a közelben, de ennek semmi köze ehhez" - mondta az elnök a repülőn.





TRUMP: I don't believe that strike happened



Q: But you said you believed Putin. Why did you believe him?



TRUMP: Because nobody knew at the moment



Q: So why not… Q: You said you were really angry with Zelenskyy if he was the one who conducted that strike on Putin's residenceTRUMP: I don't believe that strike happenedQ: But you said you believed Putin. Why did you believe him?TRUMP: Because nobody knew at the momentQ: So why not… pic.twitter.com/qxFal8nHTc January 5, 2026

Oroszország korábban egy ukrán drón adatai alapján következtetett arra, hogy Kijev december 29-én támadást tervezett Putyin egyik rezidenciája ellen. Ukrajna ezt tagadta, és úgy vélte, hogy Moszkva a hamis állításokkal akarja igazolni a kijevi kormányépületek elleni támadásait.

Trump korábban, a Vlagyimir Putyinnal folytatott beszélgetése után, bírálta Ukrajnát az állítólagos támadás miatt. Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) ugyanakkor közben a hírszerzési eredmények alapján a múlt héten úgy értékelte, hogy Ukrajna nem Putyint vagy egyik rezidenciáját vette célba. Amerikai sajtóhírek szerint Trumpot szerdán John Ratcliffe, a CIA igazgatója tájékoztatta erről.

(MTI)