Kreml: nagyon bonyolult tárgyalások folynak Abu-Dzabiban

Nagyon bonyolult tárgyalások folynak Abu-Dzabiban az ukrán féllel az ukrajnai rendezésről - fogalmazott szerdán Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Mint elmondta, az orosz és az ukrán tárgyalóküldöttségek február 1-jén, vasárnap tervezik folytatni az amerikai közvetítéssel zajló egyeztetéseket az Egyesült Arab Emírségek fővárosában.

"Ezek a tárgyalások nagyon érzékeny témáról szólnak. Nagyon bonyolult tárgyalások. És ezek során bizonyos részleteket nyilvánosan megvitatni káros lenne magukra a tárgyalásokra nézve" - mondta.

Peszkov kitért az Európai Unió Tanácsa által hétfőn elfogadott rendeletre is, amely lépésről lépésre megtiltja az orosz eredetű vezetékes és cseppfolyósított földgáz importját az uniós tagországokba. Ezzel kapcsolatban a szóvivő kijelentette: az, hogy az uniós országok lemondtak az orosz gázról, "az az ő problémájuk". Hozzátette: ezzel az Egyesült Államoktól való függőségre kárhoztatják saját magukat.

"Vagyis lemondanak a legversenyképesebb orosz vezetékes vagy cseppfolyósított gázról az energiahordozók szállításának globális versenykörnyezetében, és függőségre kárhoztatják magukat mindössze néhány gázforrástól. Mindenekelőtt az Egyesült Államok függőségébe kerülve - tette hozzá.

(MTI nyomán)