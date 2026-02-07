Háború :: 2026. február 7. 14:41 ::

Őrizetbe vették az orosz tábornok feltételezett támadóit

Két embert őrizetbe vettek az orosz hatóságok a katonai hírszerzés (GRU) parancsnokhelyettese, Vlagyimir Alekszejev altábornagy elleni pénteki merénylettel összefüggésben - írja a Meduza az orosz Kommerszant értesülésére hivatkozva.

Magas rangú orosz tábornokot pénteken Moszkva külvárosában, egy épület lépcsőházában többször meglőtték, a támadó elmenekült. Alekszejevet a hírek szerint három találat érte, a kórházban megműtötték, a TASSZ állami hírügynökség szerint már eszméleténél van.

A gyilkossági kísérlet két gyanúsítottját - a feltételezett tettest és segítőjét - hétfőn állíthatják bíróság elé, egyiküket állítólag Dubajban fogták el.

Szergej Lavrov külügyminiszter Ukrajnát vádolta a merényletért, a Washington Post nyugati titkosszolgálati forrásai viszont ebben kételkednek, mivel a jelenleg zajló amerikai-orosz-ukrán tárgyalások fényében Ukrajnának szerintük nem állna érdekében egy ilyen kaliberű akció. Nem kizárt, hogy inkább belső leszámolásról lehet szó.

Alekszejev egyébként szerepel az Európai Unió szankciós listáján, miután 2018-ban őt és társait gyanúsították azzal, hogy részt vettek egy idegméreggel elkövetett merényletben Salisburyben.

A tábornok jelentős szerepet játszott az orosz–ukrán háborúban is, tagja volt annak az orosz csoportnak, amely az ukránokkal tárgyalt Mariupol 2022-es ostroma alatt. Alekszejev tárgyalt a 2023 nyarán fellázadt Jevgenyij Prigozsinnal is (és ő volt az egyik értelmi szerzője a zsoldoscsapatok ukrajnai bevetésének is).

(HVG nyomán)

