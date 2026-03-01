Háború, Külföld :: 2026. március 1. 16:08 ::

Iráni rakéták okoztak véletlenszerű holokausztot Izraelben

Kilenc ember meghalt, és többen megsebesültek vasárnap egy óvóhelyet ért közvetlen iráni rakétatalálat miatt az izraeli Bét-Semes városban, Jeruzsálemtől nyugatra - közölte a terrorállam polgári védelmi parancsnoksága.

Az áldozatok feltehetően az óvóhelyen tartózkodtak. Ketten súlyosan megsebesültek, valamint legkevesebb húszan könnyű vagy közepes sebesülést szenvedtek. A tűzoltók tovább kutatnak a romok alatt rekedtek után.

A közvetlenül eltalált épületen kívül tucatnyi közeli házban is kár keletkezett. A polgári védelem mentési egységei a helyszínen dolgoznak. A vizsgálat szerint a riasztórendszer szabályszerűen működésbe lépett a becsapódás előtt.



Halottak és sebesültek szállítása, mentése Bét-Semesben (fotók: Reuters)

Az ország középső részén, egy másik helyszínen egy ötven év körüli férfit repeszek megsebesítettek a karján. Askelón önkormányzata közölte, hogy a városban két elfogórakéta-maradványt találtak, de ezek nem okoztak sem kárt, sem sebesülést.

Az eltalált épületegyüttesben nyolc ház szinte teljesen megsemmisült a becsapódás és a lökéshullám következtében. A sebesülteket kórházba szállították.

Az egyenes találat a szombat reggel kezdődött háború egyik leghevesebb rakétatámadásából származott, amikor több mint negyedórán át megszakítás nélkül légiriadók voltak Izrael északi határától egészen a déli Beér-Seva város térségéig.

(MTI nyomán)