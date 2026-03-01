Háború, Külföld :: 2026. március 1. 16:55 ::

A Franciaországot szétverő francia kormány Hamenei halálának örül a baloldallal karöltve

Franciaország csak elégedett lehet azzal, hogy az amerikai és izraeli bombázások során meghalt az iráni legfelsőbb vezető, Ali Hamenei, mert "egy véreskezű diktátor" volt - jelentette ki vasárnap a francia kormány szóvivője, Maud Bregeon.

"Ali Hamenei ajatollah egy véreskezű diktátor volt, aki elnyomta a népét, megalázta a nőket, a fiatalokat, a kisebbségeket, és még a közelmúltban is felelős volt több ezer civil haláláért az országában és a régióban. Ezért csak örülni lehet a halálának" - mondta a kormányszóvivő az RTL kereskdelmi rádióban.

Maud Bregeon ugyanakkor emlékeztetett a francia kormány fenntartásaira az Irán ellen Izrael és az Egyesült Államok által indított katonai művelettel kapcsolatban, különösen jogi szempontból, és hangsúlyozta az ezekből fakadó bizonytalanságokat.

"Még egyszer, nyilvánvaló, hogy ez nem volt nemzetközi jogi keretbe foglalva. De most az számít, hogy másnap mi történik" - hangsúlyozta.

A miniszter hozzátette, hogy a francia kormány kész megszervezni, amikor lehetséges, a Közel-Keletet elhagyni kívánó franciák evakuálását.

"Készen állunk arra, hogy evakuáljuk honfitársainkat, akik ezt kérik, amikor a helyzet megengedi" - mondta.

A kormányszóvivő nem zárta ki ki, hogy a szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés elnökének, Jordan Bardellának a kérésére Emmanuel Macron elnök összehívja a politikai pártok vezetőit egy átfogó helyzetértékelésre.

"Megjegyzem, hogy a köztársasági elnök, amikor jelentős nemzetközi válságokat éltünk át, nyilvánvalóan az ukrajnai háborúra gondolok, mindig tájékoztatta a politikai erőket" - mondta.

Emmanuel Macron - aki már szombaton hangsúlyozta az amerikai-izraeli művelet kockázatait, és kijelentette, hogy a diplomáciai munkának kell újból érvényesülnie - vasárnap estére ismét összehívta hivatalába a védelmi és nemzetbiztonsági tanács rendkívüli ülését, a másodikat két napon belül.

A politikai pártok közül Ali Hamenei ajatollah halálára a radikális baloldali Engedetlen Franciaország reagált a leghevesebben. A pártvezető Jean-Luc Mélenchon "a nemzetközi jog minden formájának tagadását" kifogásolta, ugyanakkor a megölt legfőbb iráni vezetőt "az iráni nép hóhérának" nevezte.

A Szocialista Párt vezetője, Olivier Faure szerint "nem fogjuk megsiratni azt, aki remegés nélkül lőtt bele bátor iráni fiatalokba azért, hogy megőrizze a hatalmát".

"A kérdés most már egyszerű és szédületes: ki fogja őt helyettesíteni? Mit fognak tenni a véreskezű Forradalmi Gárdisták? Ellenállnak-e egy polgárháború árán ennek a népnek, amely azt kiáltja: nő, élet, szabadság? - fogalmazott az ellenzéki politikus.

Az elnöki tárborhoz tartozó volt miniszterelnök, Gabriel Attal örömének adott hangot, hogy Ali Hamenei "képtelenné vált a további károkozásra" azután, hogy "több mint 40 évig elfojtottak egy teljes népet".

(MTI nyomán)