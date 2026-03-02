Háború :: 2026. március 2. 17:37 ::

A német külügyér Izrael törvénytelen háborúját mentegeti

Németország nem vesz részt az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásában - mondta Johann Wadephul német külügyminiszter hétfőn.

A német kormány "nem szándékozik részt venni (a támadásban)" - mondta Wadephul a Deutschlandfunk rádióállomásnak, két nappal azután, hogy szombaton megkezdődött az Egyesült Államok és Izrael nagyszabású hadművelete.

Az Egyesült Királysággal ellentétben, amely engedélyezi az Egyesült Államoknak, hogy a régióban található bázisait felhasználja iráni rakéták és rakétaindító állások megsemmisítésére, Németországnak nincsenek hasonló bázisai a régióban. "Nincs meg a szükséges katonai erőforrásunk sem" - tette hozzá Wadephul.

A miniszter ugyanakkor szólt arról, hogy a német katonák "megvédik magukat, ha megtámadják őket". A Bundeswehr, a német hadsereg egységei jelenleg Jordániában és Irakban állomásoznak. "Németország szempontjából ennél több intézkedés nem lesz" - hangoztatta a német külügyi tárcavezető.

Arra a kérdésre, hogy az Irán elleni támadás ellentétes-e a nemzetközi joggal, Wadephul azt válaszolta: "természetesen vannak kétségek ezzel kapcsolatban, ez nem is kérdés. Ugyanakkor összességében kell értékelnünk a politikai és biztonsági dimenziót. Irán jelentős fenyegetést jelent nemcsak Izraelre és a régióra, hanem Németországra és Európára is".

Teherán "jelentős ballisztikusrakéta-programjára" utalva elmondta, hogy "ezek olyan rakéták, amelyeknek hatótávolsága Európát is fenyegeti". Az iráni rezsim "mindig is eltökélt volt" abban, hogy "Európa és az európai érdekek ellen cselekedjen", és "terrorizmussal" fenyegeti Németországot - érvelt.

Wadephul kiemelte az Irán által "Németország ellen indított kibertámadások" jelentette fenyegetést is, és hangsúlyozta, hogy Teherán támogatja Oroszország ukrajnai háborúját.

(MTI)