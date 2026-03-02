Háború :: 2026. március 2. 16:11 ::

Amerikai vezérkari főnök: fel kell készülni további veszteségekre

Időbe fog telni, mire elérik az Egyesült Államok katonai céljait Iránban, és fel kell készülni további amerikai veszteségekre - jelentette ki hétfőn Washingtonban Dan Caine, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke.



Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter és Dan Caine vezérkari főnök sajtótájékoztatón beszélnek a washingtoni Pentagonban 2026. március 2-án (fotó: Brendan Smialowsky / AFP)

Az Irán elleni amerikai-izraeli offenzíva harmadik napján tartott sajtótájékoztatón Caine hangsúlyozta, hogy ez nem egy egyszerű, egynapos művelet. "Bizonyos időt vesz igénybe, hogy teljesítsék azokat a célokat, amelyekkel az Egyesült Államok közel-keleti műveleteiért felelős Középső Parancsnokságát (CENTCOM) és a vezérkari főnökök egyesített bizottságát megbízták, és egyes esetekben ez kemény és nehéz munka lesz" - mondta.

Dan Caine elmondta: az Egyesült Államok további katonákat vezényel a Közel-Keletre.

Hétfőn az amerikai hadsereg bejelentette: egy negyedik amerikai katona is meghalt az Irán ellen szombaton indított offenzíva során.

Négy hét, két hét, hat hét...

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter hétfői sajtótájékoztatóján azt közölte, hogy az Irán ellen indított offenzíva "világos, elsöprő és határozott célja" az volt, hogy kiiktassák az iráni rakétafenyegetést, romba döntsék az iráni haditengerészetet, illetve elérjék azt, hogy Iránnak ne legyenek atomfegyverei.

"Ez nem egy úgynevezett rezsimváltó háború, bár a rezsim nagyon is megváltozott, és ez csak jót tesz a világnak" - fogalmazott a miniszter.

"Nincsen semmiféle ostoba szabályzat, nincs semmilyen ingoványos nemzetépítés, nincs demokráciaépítés, nincs semmiféle politikailag korrekt háborúzás. Azért harcolunk, hogy győzzünk, és nem fogjuk pazarolni az időt, sem az életeket" - mondta.

Egy esetlegesen elhúzódó regionális konfliktussal kapcsolatos aggodalmakra reagálva Hegseth kijelentette: "ez nem Irak, ez (a konfliktus) nem végtelen".

Hegseth szerint Donald Trump amerikai elnök szabadon dönthet arról, hogy ez a művelet meddig tartson. "Négy hét, két hét, hat hét. Lehet több is vagy kevesebb" - mondta.

Arra a kérdésre, hogy jelenleg vannak-e amerikai szárazföldi csapatok Iránban, Hegseth azt felelte, hogy nincsenek, de nem fognak belemenni ennek a taglalásába, mert "bolondság" lenne azt várni az amerikai hatóságoktól, hogy nyilvánosan közöljék, hogy "pontosan meddig hajlandók elmenni". Hozzátette azt is: "Trump elnök biztosítja az Egyesült Államok ellenségeit afelől, hogy az amerikai érdekek védelmében olyan messzire fognak elmenni, amennyire csak szükséges".

(MTI)