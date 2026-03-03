Háború :: 2026. március 3. 13:09 ::

Hat amerikai katonával végzett egy iráni rakéta Kuvaitban

Az Egyesült Államok megerősítette, hogy hat amerikai katona halt meg vasárnap egy kuvaiti katonai létesítmény elleni iráni légicsapásban. Eredetileg három katona halálát közölték, de később egy katona belehalt sérüléseibe, a romok alatt pedig két további holttestet találtak.

Pete Hegseth védelmi miniszter megerősítette, hogy Irán válaszcsapása során célponttá vált egy kuvaiti amerikai bunker, miután egy rakétát kilőttek onnan, amely elkerülte a légvédelmet. Hegseth azt nyilatkozta, hogy egy „erős fegyver” talált el egy „megerősített taktikai műveleti központot”, a helyszínről további részleteket nem közölt.

Három amerikai katonai tisztviselő, akik közvetlenül tudtak az iráni támadásról, azt nyilatkozta a BBC amerikai partnerének, a CBS Newsnak, hogy a katonák egy ideiglenes irodában tartózkodtak Kuvaitban – valójában egy lakókocsiról volt szó, amelyet mindössze 3,7 méter magas acélbetétes védőkorlátok vettek körül. A tisztviselők megkérdőjelezték, hogy az épületet megfelelően megerősítették-e.

Kuvaitban több mint 13 000 amerikai katona állomásozik, az ország régóta az USA egyik legfontosabb katonai szövetségese a térségben.