Az Egyesült Államok megerősítette, hogy hat amerikai katona halt meg vasárnap egy kuvaiti katonai létesítmény elleni iráni légicsapásban. Eredetileg három katona halálát közölték, de később egy katona belehalt sérüléseibe, a romok alatt pedig két további holttestet találtak.
Pete Hegseth védelmi miniszter megerősítette, hogy Irán válaszcsapása során célponttá vált egy kuvaiti amerikai bunker, miután egy rakétát kilőttek onnan, amely elkerülte a légvédelmet. Hegseth azt nyilatkozta, hogy egy „erős fegyver” talált el egy „megerősített taktikai műveleti központot”, a helyszínről további részleteket nem közölt.
Három amerikai katonai tisztviselő, akik közvetlenül tudtak az iráni támadásról, azt nyilatkozta a BBC amerikai partnerének, a CBS Newsnak, hogy a katonák egy ideiglenes irodában tartózkodtak Kuvaitban – valójában egy lakókocsiról volt szó, amelyet mindössze 3,7 méter magas acélbetétes védőkorlátok vettek körül. A tisztviselők megkérdőjelezték, hogy az épületet megfelelően megerősítették-e.
Kuvaitban több mint 13 000 amerikai katona állomásozik, az ország régóta az USA egyik legfontosabb katonai szövetségese a térségben.
(BBC - Index)