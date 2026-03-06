Háború :: 2026. március 6. 06:35 ::

Amerikai parancsnokság: az iráni hadsereg több mint 30 hajója semmisült meg, Trump: az izraeli partnerek csodálatosak

Az amerikai haderő már az iráni hadsereg több mint 30 hajóját semmisítette meg - jelentette be Brad Cooper tengernagy, az amerikai Központi Parancsnokság vezetője csütörtökön.

A katonai vezető Pete Hegseth hadügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján közölte, hogy az amerikai hadsereg csütörtökön fokozta az iráni haditengerészet elleni támadásokat.

Kiemelte, hogy washingtoni idő szerint a csütörtök délutáni órákban egy nagyméretű iráni drónszállító hajót ért találat, ami kigyulladt. Megjegyezte, hogy a hajó mérete megegyezik egy második világháborús repülőgépszállító méretével.

U.S. forces aren't holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck March 6, 2026

A tengernagy elmondta, hogy szintén csütörtökön amerikai B-2-es óriásbombázók több tucat egytonnás bombát dobtak le a mélyen a földbe süllyesztett rakétaindító állásokra.

Beszámolt arról, hogy a hadművelet első napjához képes csütörtökre az Iránból indított ballisztikus rakéták száma tizedére csökkent, miközben a dróntámadások több mint 80 százalékkal estek vissza.

Az iráni légtér feletti ellenőrzés lehetővé teszi az Egyesült Államok számára, hogy "elsöprő" erővel támadja Irán súlyponti helyeit - értékelte a harctéri helyzetet Brad Cooper, aki elmondta azt is, hogy az amerikai katonai műveletben összesen 50 ezer katona vesz részt.

Pete Hegseth hadügyminiszter a floridai Tampában tartott sajtótájékoztatón közölte, hogy az amerikai hadianyagok készletei bőségesen elégségesek a művelet folytatásához olyan hosszú ideig, amíg csak szükséges. A támadóerő növekszik, és további utánpótlás érkezik, a helyzet irányítása az Egyesült Államok és izraeli partnerei kezében van - hangoztatta a miniszter.

Nem sokkal korábban Donald Trump elnök egy, a Fehér Házban tartott sport témájú rendezvény elején az iráni helyzettel kapcsolatban úgy értékelte, hogy a tervezetthez képest gyorsabban halad a katonai művelet.

"Az Egyesült Államok katonasága, közösen a csodálatos izraeli partnerekkel, folytatja az ellenség teljes elpusztítását, és előrébb tart a tervekhez képest" - fogalmazott az amerikai elnök, aki ismét arra szólította fel az iráni biztonsági erők tagjait, hogy tegyék le a fegyvert, aminek fejében büntetlenséget élveznek.

(MTI)