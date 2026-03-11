Háború :: 2026. március 11. 12:40 ::

Eltaláltak egy thaiföldi teherhajót a Hormuzi-szorosban

Ismeretlen eredetű lövedékek találtak el egy thaiföldi teherhajót a Hormuzi-szorosban, a legénység húsz tagját sikerült kimenekíteni, de három ember eltűnt - jelentette be szerdán a thaiföldi közlekedési minisztérium.

A legénység húsz tagja mentőcsónakkal tudta elhagyni a hajót, őket az ománi haditengerészet mentette meg és szállította Haszab városba.

A tárca tájékoztatása szerint robbanás történt a hajó tatjában, és tűz ütött ki a motortérben, ahol a három eltűnt matróz tartózkodott.

A Precious Shipping tengeri szállítmányozási vállalat Mayuree Naree nevű hajója az Egyesült Arab Emírségekből indult útnak szerda hajnalban, és a délelőtti órákban érte a támadás a Hormuzi-szorosban. Az eset körülményeit vizsgálják - közölte a thaiföldi haditengerészet.

(MTI)