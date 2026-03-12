Háború :: 2026. március 12. 11:47 ::

A Török Áramlat gázvezetéket ellátó kompresszorállomás elleni ukrán támadásról számolt be az orosz védelmi minisztérium

Újabb ukrán támadás érte csütörtökre virradó éjjel a Krasznodari területen lévő Russzkaja kompresszorállomást - közölte az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint moszkvai idő szerint 3 óra 55 perc és 6 óra között a légvédelem tíz csapásmérő drónt semmisített meg, az objektum nem sérült meg.

A Russzkaja kompresszorállomás Gaj-Kodzor településen található, és a Török Áramlat gázvezetéket látja el. Az orosz védelmi minisztérium szerint a létesítmény elleni támadás célja az európai fogyasztók ellátásának megszakítása volt.

A Gazprom orosz állami olajholding csütörtökön arról számolt be, hogy az éjjel Russzkaja mellett a Beregovaja kompresszorállomást is támadták, amely a Kék Áramlat gázvezetéken keresztül biztosítja a gázexportot. A támadást ott is visszaverték.

A Krasznodari területen lévő Tyihoreck elővárosában lelőtt drónok roncsainak becsapódása tüzet okozott egy olajlétesítményben. A lángok 3800 négyzetméteren terjedtek el, az oltásra 257 embert, 69 műszaki eszközt és egy tűzoltó vonatot vezényeltek ki. A csütörtök reggeli adatok szerint személyi sérülés nem történt.

Az éjszaka folyamán a védelmi tárca szerint a légvédelem összesen ukrán 80 drónt lőtt le Oroszország légterében, közülük harmincat a Krasznodari terület felett.

(MTI)