Háború :: 2026. március 12. 13:22 ::

Légicsapások érték egy síita milícia bázisát Irakban, többen meghaltak

Légicsapások érték csütörtökön az iraki Népi Mozgósítási Erők (PMF) nevű, zömében síita milíciákból álló szervezet bázisát a nyugati-iraki Anbár tartomány Akasát nevű körzetében, biztonsági illetékesek közlése szerint legkevesebb 14 fegyveres életét vesztette, a milícia pedig 36 sebesültről adott hírt.

A tájékoztatás szerint a szíriai határhoz közeli térségben lévő bázis a PMF Anszárallah al-Avfijá nevű brigádjához tartozott, és légicsapás érte a helyszínre érkező mentőegységeket is.

Mohammed asz-Szudáni iraki miniszterelnök elítélte a támadást.

Az iraki hadsereg irányítása alatt álló PMF az iráni háború kitörése óta már intézett támadást az Egyesült Államok észak-iraki, Kurdisztán régióban található támaszpontjai ellen.

Mindeközben az iraki olajügyi minisztérium - nem sokkal azt követően, hogy Irak vizein találat ért két olajszállítót - aggodalmát fejezte ki a konfliktus elmérgesedése miatt, és minden, a harcokban érintett felet felszólított a hajózási útvonalak és az energetikai infrastruktúra tiszteletben tartására. A tárca hangsúlyozta azt is, hogy a szóban forgó útvonalakat, illetve az energiaellátási láncot érő bármely támadás nemcsak a régiós országokra, hanem a világgazdaságra és az energiapiacokra is hatással van. Felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy a műveletek veszélybe sodorják a tengeri szállításban dolgozó civilek életét is.

"A cél az energiapiac védelme és a régiós, illetve a globális gazdaság stabilitásának biztosítása" - szögezte le a minisztérium.

A két olajszállító ellen szerda éjjel intézett támadást Irán, a művelet során mindkét hajó kigyulladt, és egy ember életét vesztette.

(MTI)