Háború :: 2026. március 12. 16:39 ::

Trump az általa előidézett olajár-emelkedésről: "mi rengeteg pénzt keresünk"

A közösségi oldalán jelentkezett be csütörtökön Donald Trump. Az Egyesült Államok elnöke szerint országa a legnagyobb olajtermelő a világon, és a növekvő árakkal Washington nem jár rosszul.

„Az Egyesült Államok messze a világ legnagyobb olajtermelője, így amikor az olajárak emelkednek, mi rengeteg pénzt keresünk” – írta ki az amerikai elnök.

Azzal folytatta, hogy elnökként az a legfontosabb, hogy megakadályozza, hogy Irán nukleáris fegyverekhez férjen hozzá, amivel nem csupán a Közel-Keletet, hanem az egész világot meg tudná semmisíteni.

– Számomra mint elnöknek, sokkal fontosabb, hogy megakadályozzam, hogy egy »gonosz birodalom«, Irán nukleáris fegyverekhez jusson, így megúsznánk a Közel-Kelet, sőt az egész világ megsemmisítését. Ezt soha nem fogom hagyni! – fejtette ki az Egyesült Államok vezetője.

(Index nyomán)