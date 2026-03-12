Háború :: 2026. március 12. 16:59 ::

Az új legfőbb vezető első nyilatkozata: a Hormuzi-szoros zárva marad, folytatjuk az amerikai támaszpontok támadását

Első nyilvános megszólalásában az új iráni legfőbb vezető, Modzstaba Hámenei nemzeti egységre szólította fel az iráni népet, és kijelentette: a Hormuzi-szoros továbbra is zárva marad, ugyanis ezzel kívánnak nyomást gyakorolni Irán ellenségeire. Ezenkívül az ajatollah arról is beszélt, hogy folytatni kell az amerikai támaszpontok bombázását a szomszédos országokban.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Irán jó kapcsolatokat kíván fenntartani a szomszédos országokkal.

– Mind a 15 szomszédos országgal jó kapcsolatunk volt, mi csak az amerikai katonai bázisokat vettük célba, és a támadásokat folytatni is fogjuk – jelentette ki az ajatollah, aki arra kérte a Iránnal szomszédos közel-keleti országokat, zárják be az országukban működő amerikai bázisokat.

Bár az ajatollah azt állítja, hogy Irán kizárólag amerikai katonai bázisokat támad, a térségben több olyan csapás is történt, amely civil létesítményeket vagy olajipari infrastruktúrát ért.

Modzstaba Hámenei azt is elmondta, hogy Irán kártérítést fog követelni az ellenségeitől a háború során elszenvedett károkért.

– Kártérítést fogunk követelni az ellenségtől. Ha ezt nem kapjuk meg, olyan mértékű pusztítást hajtunk végre az országukban, amilyen mértékben ők pusztítottak Iránban – jelentette ki az iráni legfőbb vezető.

Az apja, Ali Hámenei halála után nagyajatollahnak választott Modzstaba Hámenei nem élő közvetítésben beszélt a néphez, a közleményét az iráni állami média munkatársai olvasták fel. Az új legfőbb vezető is megsérült abban az amerikai–izraeli légicsapásban, amelyben apja és több családtagja életét vesztette. A nagyajatollahot a szerdai információk szerint kórházban ápolják.