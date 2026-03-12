Háború :: 2026. március 12. 17:38 ::

Katonai drónok közös gyártásáról és energetikai együttműködésről állapodott meg Ukrajna Romániával

Ukrajna és Románia energetikai együttműködéséről, valamint katonai drónok közös romániai gyártásáról írt alá megállapodást csütörtökön a román és az ukrajnai államfő. Volodimir Zelenszkij bukaresti hivatalos látogatása alkalmával a két ország közti stratégiai partnerségi megállapodását is aláírta vendéglátójával, Nicusor Dan román elnökkel.





Közös sajtóértekezletükön a román elnök elmondta: Ukrajna továbbra is számíthat Románia támogatására katonai, energetikai és diplomáciai területen. Hozzátette: megbeszélésükön az "ukrán" elnök arról biztosította őt, hogy az Ukrajnában élő román közösség nyelvi és oktatási jogait az Európa Tanács kisebbségvédelmi elvárásainak megfelelően érvényesítik.

Zelenszkij elmondta: az energetikai megállapodás alapján a két ország villamosenergia-hálózatát két interkonnektorral kötik össze, a kisebbet várhatóan még idén üzembe helyezik.

(MTI nyomán)