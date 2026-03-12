Ukrajna és Románia energetikai együttműködéséről, valamint katonai drónok közös romániai gyártásáról írt alá megállapodást csütörtökön a román és az ukrajnai államfő. Volodimir Zelenszkij bukaresti hivatalos látogatása alkalmával a két ország közti stratégiai partnerségi megállapodását is aláírta vendéglátójával, Nicusor Dan román elnökkel.
Ukraine and Romania have signed joint agreements on energy, defense production and strategic partnership, — Zelensky— Vegas ⚔️ (@vegasyx) March 12, 2026
The countries will also jointly produce drones. pic.twitter.com/0wPTngJYhU
Közös sajtóértekezletükön a román elnök elmondta: Ukrajna továbbra is számíthat Románia támogatására katonai, energetikai és diplomáciai területen. Hozzátette: megbeszélésükön az "ukrán" elnök arról biztosította őt, hogy az Ukrajnában élő román közösség nyelvi és oktatási jogait az Európa Tanács kisebbségvédelmi elvárásainak megfelelően érvényesítik.
Zelenszkij elmondta: az energetikai megállapodás alapján a két ország villamosenergia-hálózatát két interkonnektorral kötik össze, a kisebbet várhatóan még idén üzembe helyezik.
(MTI nyomán)