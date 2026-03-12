Háború :: 2026. március 12. 18:29 ::

Dróntámadás érte az iraki Erbílben lévő olasz katonai támaszpontot, sérültek nincsenek

Légicsapás érte az iraki Erbílben lévő olasz katonai támaszpontot csütörtökre virradó éjjel - jelentette be az X-en Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, hozzátéve, hogy senki sem sérült meg a támadásban.

A kormányfő szolidaritásáról és "közelségéről" biztosította az erbíli Camp Singara bázison állomásozó katonákat, és hangsúlyozta, Olaszország büszke a a válságövezetekben világszerte a béke és a biztonság érdekében dolgozó olasz katonák bátorságára és hozzáértésére.

Az olasz védelmi minisztérium először rakétatámadásról tett említést a honlapján, de később illetékesek elmondták, hogy a bázist valójában egy drón érte el, amely elpusztított egy logisztikai célokra használt katonai járművet.

Az Irak északkeleti részén található bázison szolgáló katonák fel voltak készülve a támadásra, a becsapódáskor a bunkerben tartózkodtak - nyilatkozta Stefano Pizzotti ezredes, a bázis parancsnoka a SkyTG24 olasz hírtelevíziónak csütörtökön.

Pizzotti elmondta, hogy az iráni konfliktus kirobbanása óta készenlétben állnak.

A légvédelmi riadó szerda este fél kilenckor lépett életbe, így a Camp Sinagra néven ismert bázison szolgáló katonák a bunkerbe vonultak. Pizzotti hangoztatta, hogy a nem sokkal éjjel 11 óra után történt becsapódás kizárólag anyagi kárt okozott.

"Fel vagyunk készülve a hasonló helyzetekre, a csapat hangulata továbbra is nyugodt, mindenki családját megnyugtatjuk" - jelentette ki a parancsnok.

Az olasz védelmi miniszter, Guido Crosetto az olasz közmédia híradójában a bázis elleni támadást szándékosnak nevezte. Hozzátette, hogy NATO-támaszpontról van szó, amelyet az utóbbi napokban már több támadási kísérlet ért.

Crosetto hangsúlyozta, hogy az iraki kurdok kiképzésére szánt bázison jelenleg 141 olasz katona tartózkodik. Százkettő már korábban visszatért Olaszországba, további negyvenet Jordániába helyeztek át. A bázis kiürítése folyamatban van, de mivel nem könnyű repülőgépet küldeni a térségbe, így valószínű, hogy az olasz katonák szárazföldön, Törökországon át távoznak majd - fejtette ki a miniszter.

Antonio Tajani olasz külügyminiszter bejelentette, hogy biztonsági okokból tovább csökkentik a bagdadi nagykövetségen és az erbíli konzulátuson dolgozó olasz diplomaták létszámát.

(MTI)