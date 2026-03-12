Háború :: 2026. március 12. 19:57 ::

Szerda óta több száz rakétát indított Izrael felé a Hezbollah

Izrael újabb légitámadásokat hajtott végre Irán és Libanon ellen, amelyek pedig ismét rakétákkal támadták Izraelt hadseregének csütörtöki közlése szerint.

Az izraeli hadsereg közölte, hogy támadást hajtott végre egy iráni nukleáris fegyvereket fejlesztő üzem ellen. A Taleghan 2" nevű létesítményt az elmúlt években fejlett robbanóanyagok fejlesztésére és kísérletek végrehajtására használták az irániak. Az izraeli hadsereg hangsúlyozta, hogy a támadás célja "az iráni nukleáris program alapjainak tartós meggyengítése".

Likvidálták Abu-Zar Mohamedit, az iráni Forradalmi Gárda elithadsereg egyik parancsnokát, aki a Hezbollah libanoni síita milícia rakétaegységét segítette Bejrútban - tették hozzá.

A hadsereg közleménye szerint Mohamedi kulcsszerepet játszott a katonai egyeztetésekben a Hezbollah és az iráni rezsim között, összekötő és közvetítő szerepet töltött be, valamint meghatározó szerepet játszott a Hezbollah katonai erejének kiépítésében a rakétatechnológia területén".

Az izraeli hadsereg közlése szerint a múlt héten likvidálta Abu Ali Ridzsánt, a Hezbollah Radván-egységének dél-libanoni körzeti parancsnokát. Ridzsán "kulcsszereplő volt a katonai műveletek összehangolásában, az aktivisták toborzásában és a fegyverellátási lánc irányításában". A hadsereg szerint a háború kezdete óta Izrael ennek az egységnek több mint száz fegyveresét ölte meg, és megsemmisítette több mint hatvan parancsnokságát.

A Hezbollah szerda óta több száz rakétát indított el Izrael felé. Emiatt Jiszráél Kac izraeli védelmi miniszter közölte, hogy "figyelmeztette" Joseph Aoun libanoni elnököt: ha a libanoni kormány nem képes ellenőrzése alatt tartani az ország déli részét, és megakadályozni, hogy a Hezbollah folyamatosan fenyegesse az észak-izraeli településeket, akkor mi vesszük át a terület feletti ellenőrzést" - mondta egy helyzetértékelő megbeszélésen, és hozzátette, hogy az izraeli hadsereg utasítást kapott a felkészülésre libanoni műveleteinek kiterjesztéséhez.

(MTI)