Háború, Külföld :: 2026. március 15. 22:44 ::

Berlin nem küld katonai hajókat a Hormuzi-szorosba

Németország nem vesz részt a kereskedelmi hajózás védelmét szolgáló nemzetközi katonai műveletben a Hormuzi-szorosban - jelentette ki vasárnap Johann Wadephul német külügyminiszter.

A tárcavezető az ARD közszolgálati műsorszolgáltató Bericht aus Berlin című műsorában úgy fogalmazott, hogy a német kormány e tekintetben világos álláspontot fogalmazott meg, amit Friedrich Merz kancellár és Boris Pistorius védelmi miniszter is egyértelművé tettek. "Nem fogunk részt venni ebben a konfliktusban" - hangsúlyozta.

Wadephul elmondta, hogy azt hallani Izraeltől és az Egyesült Államoktól, hogy a cél Irán katonai képességeinek megsemmisítése, különösen ami az atom- és rakétaprogramot illeti. "És most azt várjuk, hogy értesítsenek minket, hogy bevonjanak minket, amikor ez megtörténik. És akkor nagyon szívesen részt veszünk a tárgyalásokon" - közölte, hozzátéve, hogy a Hormuzi-szoros biztonságát csak akkor lehet majd biztosítani, ha lesz egy tárgyalásos rendezés és az irániakkal is egyeztetnek erről.

(MTI nyomán)