Háború :: 2026. március 19. 10:43 ::

Trump "rövid háborúja": már szárazföldi műveletet fontolgat Irán ellen - a kollaboráns arabok is beszállhatnak

A közel-keleti amerikai katonai jelenlét megerősítését és Irán elleni korlátozott szárazföldi műveletet fontolgat Donald Trump amerikai elnök - közölte a Reuters. A lap információi szerint a Trump-kormányzat több ezer katonát akar a Közel-Keletre küldeni, akik részt vehetnek egy Irán elleni szárazföldi invázióban is.



Trump hétfőn az Ovális Irodában (fotó: Julia Demaree Nikhinson/AP)

A misszió célja nem Irán teljes megszállása, hanem a Hormuzi-szoros biztosítása és az iráni atomprogram végleges felszámolása lenne.

A katonák az iráni partvidék elfoglalásában, a Harg-sziget megszállásában, valamint Irán dúsított uránkészleteinek megszerzésében vehetnek részt. Nagyobb erőközpontok megszállását, iráni vezetők likvidálását a lap nem említette a lehetséges tervek közt.

A Fehér Ház közölte, hogy szárazföldi csapatok küldéséről egyelőre nem született döntés, de Trump "bölcsen minden lehetőséget nyitva tart".

A szárazföldi csapatok bevetése komoly belpolitikai kockázatot jelent Trump számára, aki korábban többször bírálta elődeit a közel-keleti háborúk miatt, és maga is ígéretet tett arra, hogy nem sodorja az országot újabb konfliktusokba. (De aztán persze érkezett a parancs Izraelből, és nem volt mit tenni - a szerk.)

A kollaboráns arabok is készülődnek

Szaúd-Arábia nyilvánosan bejelentette, hogy ha kell, katonai akciót fognak végrehajtani Irán ellen, Katar pedig teheráni diplomatákat utasított ki, miután a perzsa állam több támadást is végrehajtott az országok ellen – írja az Al-Dzsazíra.

Az izraeli légierő tegnap lebombázott egy gázmezőt Iránban – válaszul Teherán a régió arab országainak LNG-termináljait kezdte el támadni. Szaúd-Arábia a csapás után rendkívüli vezetői értekezletet tartott, Rijád külügyminisztere pedig ezután nyilvánosan bejelentette: szeretnék a fennálló konfliktust diplomáciai úton rendezni, de ha szükséges, katonai eszközökkel fognak lépni Irán ellen.

Hozzátette: az arab országok türelme nem végtelen, eljött az idő, hogy Irán végre meghallja, amit a szomszédos muszlim államok mondanak neki.

Közben Katar külügyminisztériuma bejelentette: iráni diplomatákat utasítanak ki, köztük a katonai és nemzetbiztonsági attasét. 24 órát adtak nekik, hogy hazamenjenek a háború sújtotta Iránba.

Irán támadásai szakadékba lökik az egész régiót – nyilatkozta Doha a gáztermináljukat ért csapás után.

(Portfólió-szemle)