2026. március 23. 08:22

A Goldman Sachs megemelte a kőolaj idei átlagárára vonatkozó előrejelzését

A Goldman Sachs elemzői megemelték a Brent és WTI nyersolaj idei átlagárára vonatkozó előrejelzésüket a Perzsa-öbölből érkező csökkenő kínálat hatására.

Az északi-tengeri Brent olajfajta becsült átlagárát 77 dollárról 85 dollárra, a nyugati féltekén irányadó WTI esetében 72 dollárról 79 dollárra emelte a Goldman Sachs.

A Goldman Sachs elemzői abból indulnak ki, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül szállított kőolaj mennyisége hat hétig a normál mennyiség mindössze 5 százalékát teszi ki, ezt követően egy hónapon belül helyreáll.

A Goldman Sachs szerint a Brent átlagos hordónkénti ára márciusban és áprilisban 110 dollár lesz, 135 dolláros csúcsponttal.

Hétfőn röviddel 8 óra előtt a Brent 2,45 dollár (2,30 százalék) emelkedéssel 108,86 dolláron állt. A WTI ára pedig 2,39 dollárral (2,40 százalékkal) 100,62 dollárra nőtt.

(MTI)