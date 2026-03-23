Háború :: 2026. március 23. 21:14 ::

Brit miniszterelnök: nem szabad olyan illúziót táplálni, hogy az iráni konfliktus gyorsan véget ér

Keir Starmer brit miniszterelnök szerint nem szabad olyan illúziót táplálni, hogy az iráni konfliktus rövid időn belül véget ér. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Nagy-Britannia továbbra sem kíván részt venni a hadműveletekben.

Starmer a londoni parlament alsóházának bizottsági elnökei alkotta összekötő bizottság hétfői meghallgatásán kijelentette: arra intette stábját, hogy "ne essenek hamis komfortérzetbe", és ne áltassák magukat azzal, hogy az iráni háborúnak hamarosan vége lesz.

A munkáspárti kormányfő elmondta: kormánya a feszültség gyors enyhülésében reménykedik, de abból az alapfeltételezésből kiindulva készíti terveit, hogy a háború "még eltart egy ideig".

Hozzátette: a kormány vizsgálja, hogy milyen módon lehet fellépni a megugrott energiahordozó-árakat kihasználó nyerészkedéssel szemben, és ebben az összefüggésben tanulmányozza azt is, hogy milyen pótlólagos intézkedési jogkörökkel ruházhatja fel a brit verseny- ás piacfelügyeletet (Competition and Markets Authority, CMA).

Starmer úgy fogalmazott: véleménye szerint ezen a területen nem elégségesek a jelenleg érvényes szabályozások.

Arra a felvetésre, hogy Nagy-Britannia milyen módon vehet részt az iráni hadműveletekben, a brit miniszterelnök megerősítette azt a korábban is hangoztatott álláspontját, hogy bármiféle háborús részvételhez jogi megalapozottságra és átgondolt, életképes tervekre van szükség.

"Ezért nem csatlakoztunk az Irán elleni csapásmérésekhez" - tette hozzá.

"Ez nem a mi háborúnk, és nem is fognak belerángatni bennünket ebbe a háborúba" - fogalmazott a hétfői parlamenti meghallgatáson a brit kormányfő.

Arra a felvetésre, hogy egyes aggályok szerint Irán esetleg megkísérelhet egy rakétatámadást London ellen, Keir Starmer leszögezte, hogy ez nem ad okot aggodalomra, mivel a brit fegyveres erők, valamint a biztonsági és a hírszerző szolgálatok "a nap 24 órájában, heti hét nap őrködnek Nagy-Britannia biztonságán, és nagyon jó munkát végeznek".

Az utóbbi napokban elhangzott egyöntetű szakértői nyilatkozatok szerint Iránnak nincs ilyen nagy hatótávolságú csapásmérő kapacitása, annak ellenére sem, hogy a teheráni rezsim a múlt héten két ballisztikus rakétával is támadást kísérelt meg az indiai-óceáni Diego Garcia szigeten működő, Irántól csaknem négyezer kilométerre lévő brit-amerikai légi és haditengerészeti támaszpont ellen.

Az incidensről hivatalos tájékoztatás nem hangzott el, de amerikai médiaértesülések szerint az egyik rakéta a támaszponttól távol megsemmisült, a másikat ugyancsak a támaszponttól távol egy amerikai hadihajó lelőtte.

Irán cáfolta a Diego Garcia elleni rakétatámadásról szóló híreket, de a BBC brit közszolgálati médiatársaság forrásai szerint a támadási kísérletről szóló beszámolók igazak.

(MTI)