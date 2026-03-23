2026. március 23. 22:02

Libanoni kormányfő: az iráni Forradalmi Gárda tagjai vezetik a Hezbollah erőit

Az iráni Forradalmi Gárda tagjai vezetik a Teherán támogatását élvező libanoni Hezbollah síita milícia erőit - mondta Navaf Szalám libanoni miniszterelnök a szaúdi al-Hadat televíziónak adott interjújában.

Az iráni elithadsereg - mint azt a vasárnap adott interjúban elmondta - "jelen van Libanonban, és sajnos vezeti az ottani katonai műveletet". "Ezeknek az embereknek hamis útleveleik vannak, és illegálisan jöttek az országba" - tette hozzá.

A Limasszol melletti brit Akrotíri légibázist március 1-jén ért dróncsapásért Szalám szintén a Libanonban tevékenykedő Forradalmi Gárdát tette felelőssé. "Ezt a Forradalmi Gárda tette" - szögezte le a miniszterelnök. A nicosiai hatóságok szerint a drónt akkor nem Iránból, hanem Libanonból lőtte ki a Hezbollah.

Szalám mindemellett újfent azzal vádolta a Hezbollahot, hogy az Izrael ellen indított rakétacsapásaival bevonta Libanont is az iráni háborúba.

"Azt nyilatkozták, hogy ez a háború megtorlás Hamenei meggyilkolása miatt, ez tehát azt jelenti, hogy ránk erőltették ezt a háborút" - fűzte hozzá.

Szalám felidézte, hogy kormánya márciusban döntést hozott arról, hogy betiltják az iráni Forradalmi Gárda tevékenységét az országban, és egyben megtiltotta a Hezbollah katonai tevékenységét, utóbbit felszólítva arra, hogy szolgáltassa be fegyvereit az államnak. "Kiállunk az általunk meghozott döntések mellett, és dolgozunk ezek megvalósításán" - hangoztatta a kormányfő.

(MTI nyomán)