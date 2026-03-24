2026. március 24. 15:11

Libanon kiutasította az iráni nagykövetet

Nemkívánatos személlyé nyilvánította Libanon az iráni nagykövetet, és március 29-i hatállyal kiutasította az országból - közölte kedden a libanoni külügyminisztérium.

A külügyi szóvivő tájékoztatása szerint egyelőre csak a nagykövetnek kell elhagynia Libanont, Bejrútban az iráni külképviseletet ügyvivő fogja vezetni.

Mindeközben konzultációra hazahívták Teheránból a libanoni nagykövetet is, arra hivatkozva, hogy Irán megsérti a diplomáciai normákat és a két ország között bevett gyakorlatokat.

A libanoni kormányra fokozott nyomás nehezedik az Iránnal szoros szövetségben működő Hezbollah síita milícia lefegyverzése miatt, miközben az iráni konfliktus miatt ismét kiéleződött a feszültség a Hezbollah és Izrael között.

(MTI)