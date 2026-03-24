Háború :: 2026. március 24. 16:53 ::

Katar vis maiorra hivatkozva felfüggeszti egyes LNG-szerződéseit - a helyreállítás akár öt évig is eltarthat

A katari állami energiavállalat, a QatarEnergy vis maiorra hivatkozva felfüggeszti egyes hosszú távú cseppfolyósított földgáz-szállítási szerződéseit több európai és ázsiai partnerrel, miután egy iráni rakétatámadás súlyos károkat okozott a létesítményeiben.

Saad Sherida Al-Kaabi energiaügyi miniszter, a vállalat vezérigazgatója közölte: a károk helyreállítása várhatóan három-öt évet vesz igénybe. Ennek következtében a társaság akár öt évre is vis maiort hirdethet bizonyos hosszú távú szerződések esetében. Az érintett országok között Olaszország, Belgium, Dél-Korea és Kína szerepel.

A vis maior jogi kategória alkalmazása lehetővé teszi a szerződéses kötelezettségek ideiglenes felfüggesztését rendkívüli, a felek ellenőrzésén kívül eső események - jelen esetben a támadás - miatt.

A fejlemény várhatóan tovább szűkíti a globális LNG-kínálatot, és nyomást gyakorolhat az energiaárakra, különösen Európában, amely az orosz szállítások visszaesése óta fokozottan támaszkodik a cseppfolyósított földgázra.

(MTI)