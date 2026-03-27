Háború :: 2026. március 27. 16:52 ::

Starmer: nem brit érdek részt venni az Irán elleni műveletekben

Keir Starmer brit miniszterelnök szerint nem szolgálná Nagy-Britannia érdekeit, ha részt venne az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen indított hadműveletekben. A munkáspárti kormányfő leszögezte azt is, hogy ebben az ügyben nem enged Donald Trump amerikai elnök nyomásának sem.

Starmer a Sky News brit kereskedelmi hírtelevíziónak adott, pénteken műsorra tűzött interjúban úgy fogalmazott: álláspontjának kialakításában része volt annak is, hogy tanulmányozta az iraki invázió következményeit, és levonta belőlük a tanulságokat.

A brit kormányfő elmondta: "számos irányból" nyomás nehezedik rá, köztük hazai politikusok és egyes médiaorgánumok részéről is annak érdekében, hogy Nagy-Britannia csatlakozzon az iráni háborúhoz, "de nem szolgálja nemzeti érdekeinket, hogy belerángassanak bennünket ebbe a háborúba".

Kijelentette: rendkívül fontos, hogy ha brit fegyveres erők bármilyen katonai akcióban részt vesznek, annak legyen jogi megalapozottsága, és legyenek hozzá egyértelmű, életképes tervek is.

Starmer ezt az álláspontot az iráni háború kezdete óta többször is kifejtette. Emiatt Nagy-Britannia komoly diplomáciai konfliktusba keveredett az Egyesült Államokkal, és Donald Trump amerikai elnök többször is éles hangú, személyre szóló bírálatokkal illette a brit miniszterelnököt. Nemrégiben, a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva Trump úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi brit kormányfő "nem egy Winston Churchill".

Churchill kétszer állt a brit kormány élén, és a második világháború idején is ő töltötte be a brit miniszterelnöki tisztséget.

Az amerikai elnök bírálataira vonatkozó kérdésre Keir Starmer a pénteki Sky News-interjúban azt mondta: nyilvánvaló, hogy a iráni háború ügyében "véleménykülönbségek vannak" közte és Donald Trump között.

Starmer szerint sok minden, ami az utóbbi időszakban elhangzott, azt a célt szolgálta, hogy nyomást gyakoroljon rá, annak érdekében, hogy változtassa meg a brit háborús részvétel elutasításáról kialakított álláspontját.

Kijelentette: jó kapcsolatokra törekszik az amerikai elnökkel, de ezt nem fogja megtenni, mivel brit miniszterelnökként a brit nemzeti érdekeknek megfelelően kell cselekednie. "Nem engedek az álláspontomból, nem fogok meghajolni a rám nehezedő nyomás alatt" - fogalmazott a brit kormányfő.

(MTI)