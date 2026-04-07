Háború :: 2026. április 7. 08:24 ::

Folytatódtak a harcok a Közel-Keleten

Folytatódtak a harcok a Közel-Keleten kedden hajnalban. Irán több ballisztikus rakétát lőtt ki Szaúd-Arábia és Izrael felé, az utóbbi pedig Teheránt támadta, aminek a során károk keletkeztek egyebek között egy zsinagóga épületében.

Irán ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta hajnalban Szaúd-Arábia energetikai létesítményeit. A légvédelem tizenegy ballisztikus rakétát semmisített meg a királyság keleti tartományában, de a repeszdarabok így is energetikai infrastruktúra közelébe hullottak. Az ország védelmi minisztériumának közleménye szerint megkezdődött a támadás okozta károk felmérése.

Irán ballisztikus rakétákat indított Izrael felé is. Az iráni állami televízió beszámolója szerint a zsidó állam déli területét vették célba. A támadást az izraeli hadsereg is megerősítette, de részleteket nem közölt.

Izrael hajnalban támadta Iránt. Az ország déli részén fekvő Siraz városából nagyerejű robbanásokról érkeztek jelentések, a részletek közlése nélkül. Teherán belvárosát is több légicsapás érte. Ennek következtében jelentős károk keletkeztek egy zsinagóga épületében, annak egyes részei teljesen megsemmisültek - jelentette a Mehr iráni hírügynökség.

(MTI nyomán)