Publicisztika, LMBTQP+ :: 2025. október 10. 20:21 ::

A zsidó hitvédelem mellett a "vadkár" is fontos az egykori SZDSZ-es Heindl Péter számára

Gondolom, nem sokakat ért meglepetésként, hogy a kormány még az alapvetően jól hangzó ígéreteit sem szokta betartani, így az Antifa betiltása, vagy a Pride-rendezvények megakadályozása sem tartozik az erősségeik közé, tehát a Pécs Pride megrendezése elé sem sok akadályt gördítettek.

Azonban legyünk igazságosak, hiszen a pécsi vonaglást egy kisebb csavarral sikerült csak megoldani (persze ettől még nem mentem fel a kormányt a teszetoszaság alól). A rendőrség ugyan betiltotta a rendezvényt, majd ezt követően a Kúria is, bejelentettek egy már eleve nonszensz módon hangzó „ vadkár elleni tüntetést ” is, melyet a rendőrség – minden bizonnyal tudva a hátsó szándékot – szintén betiltott, ám megmagyarázhatatlan módon a Kúria engedélyezett. Zanzásítva ez a Pécs Pride előtörténete.

A vadkárról szóló alibi „véletlenül” tartalmazott egy sétát, „valamiért” pont arra, amerre a Pride is. Heindl Péter jelentette be , róla szól ez az írás.

Dr. Heindl Péter jogász, történelemtanár, az egykori SZDSZ alapító tagja. 2012 februárjában nyílt levelet írt Bauer Tamáshoz, egykori párt- és hittársához (az érintett válaszolt is neki), tíz évvel később, 2022-ben pedig kormányzati plakátokat firkált össze.



Heindl Péter számára annyira fontosak a demokratikus értékek, hogy plakátokat is szeret firkálni az érdekében (fotó: Babos Attila/Szabad Pécs)

Ami ennél már egy fokkal érdekesebb, hogy a „vadkárokat fontosnak tartó” derék Heindl bizony a Pécsi Zsidó Hitközség kántora (Pécs is azon városok közé tartozik, ahol a második világháború alatt elvileg eltűnt a zsidóság – saját állításuk szerint, aztán valahogy mégis mindig léteznek). Ugyanebben a hitközségben volt 10 évig előimádkozó, majd az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetemen (OR-ZSE) elvégezte a kántor szakot, így lett a már említett hitközség kántora.

2023-ban készült is vele egy rövid interjú az egyetem honlapján, ebből megtudhatjuk azt is, hogy Heindl baranyai kistelepüléseken dolgozik cigány közösségekben, természetesen az „integrációt” segíti elő, no és persze „civil szervezeti keretek között”. Tipikus életpálya az övé, mert ezenkívül „közéleti aktivistaként” és „önkéntes jogvédőként” mérgezi a levegőt, avagy „küzd a demokratikus jogok védelméért”, ő így mondja. Mindezek mellett pedig még holokauszt-megemlékezéseken is részt vesz, Pécsen ő vezette a közös imádságot a 2025-ös évben.



Dr. Heindl Péter két legyet üt egy csapásra. "Integrálja" a cigányokat, miközben megismerik a zsidó vallás rejtelmeit is (fotó: or-zse.hu)

Tőlünk nyugatabbra az ilyeneket szokás még a filantróp jelzővel is illetni, de a „magyar verziót” a jelek szerint a vadkárok is rendkívül izgatják. Ha mi tudjuk, ki ez az ember, nyilván a Kúrián is tudták, így a rendszer egyik legfelsőbb fóruma legitimálta a homoszexuális vonaglás lehetőségének megteremtését.



Heindl Péter a Pécsi Zsidó Hitközség kántora, a Mazsihisz patronáltja (forrás: mazsihisz.hu)

Heindl akciójával kapcsolatban ellenben több kérdés is felmerül.

1. Vajon mit szól ehhez a cselekedethez a Pécsi Zsidó Hitközség rabbija, elnöke? A zsidóság bizonyos elemei felülreprezentált mértékben vonzódnak a homoszexuális lobbihoz, ám legalább ennyien, ha nem többen kifejezetten elutasítóak a „másság” irányába. Heindl akcióját vajon miként értékelték? – Mert az kizárt dolog, hogy ne tudnának róla. Netán a zsidó hitközség bővíti portfólióját, és élen fog járni a homoszexuális „esküvők” rendezésében?



"Nyolc évtized múltán is kötelességünk emlékezni - és emlékeztetni". Heindl Péter (középen) az idei holokauszt-megemlékezésen Pécsett (fotó: mazsihisz.hu)

2. A második kérdés már kissé epésebb, sőt, igazából nem is annyira kérdés, inkább megállapítás.

Lázár János egy siklósi Lázárinfón arról beszélt , hogy a pécsi Pride „kudarc a pécsi Fidesz számára”. Ezzel egy percig nem vitatkozunk, kiegészítve azzal, hogy az országos Fidesz számára is kudarc.

Érdekfeszítő információink szerint Heindl Péter nem csak SZDSZ-tag volt a kilencvenes években, de bizony Fidesz-tag is. Érthető, hogy az akkoriban csak „Zsidesznek” nevezett alakulatba simán lehetett átjárás, így lehet, hogy a (pécsi) Fidesz csupán egykori (?) tagtársát kívánta megóvni.

Dr. Heindl Péter megcsillogtathatta filantróp tudását, és megvédte a „demokratikus értékeket” Pécsett. Tette ezt a NER tiltása ellenére, amely valahogy mindig csak a Becsület Napját érinti ténylegesen.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info