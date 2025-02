Dr. Csath Magdolna közgazdász professzort jelöli a Mi Hazánk az MNB Felügyelőbizottságába, amely testületbe eddig is rendszerint választott az Országgyűlés ellenzék által jelölt tagot, írja Fb-bejegyzésében Dúró Dóra.

A Mi Hazánk elnökhelyettese hozzátette:

a frakciók közti egyeztető ülésen is rávilágítottam: Csath Magdolna nemzeti elkötelezettségét többször bizonyította, és szakmaiságát, kiemelkedő eredményeit tudományos körökben is széles körben elismerik. Ezért az Országgyűlés elnökének is megküldtem a Mi Hazánk jelölését dr. Csath Magdolnára, aki méltó lenne a felelősségteljes posztot ellátni. Csath Magdolna oktatói és kutatói életpályája is kiemelkedő, emellett számos rangos tudományos és állami elismerés birtokosa is, miközben kellően kritikus a kormányzati gazdaságpolitikával szemben is. Az Országgyűlés jövő héten dönthet az MNB Felügyelőbizottságának tagjairól.