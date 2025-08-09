Friss hírek :: 2025. augusztus 9. 10:24 ::

Kamion szakította át a szalagkorlátot Lébénynél az M1-esen

Baleset lassítja a közlekedést szombaton az M1-es autópályán Lébény térségében, ahol egy kamion átszakította a belső szalagkorlátot; mindkét irányban korlátozásra kell számítani.

A katasztrófavédelem az MTI-vel azt közölte: a kamion az autópálya 148-as kilométerszelvényénél, a Mosonmagyaróvár felé vezető oldalon szakította át a belső szalagkorlátot. A baleset következtében a törmelék a Budapest felé vezető pályatestre is átszóródott.

A Budapest felé vezető oldalon a külső sávon és a leállósávon, Mosonmagyaróvár irányában a leállósávon halad a forgalom.

Az Útinform tájékoztatása szerint 3 kilométeres a torlódás mind a két oldalon.

(MTI)