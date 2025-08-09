Baleset lassítja a közlekedést szombaton az M1-es autópályán Lébény térségében, ahol egy kamion átszakította a belső szalagkorlátot; mindkét irányban korlátozásra kell számítani.
A katasztrófavédelem az MTI-vel azt közölte: a kamion az autópálya 148-as kilométerszelvényénél, a Mosonmagyaróvár felé vezető oldalon szakította át a belső szalagkorlátot. A baleset következtében a törmelék a Budapest felé vezető pályatestre is átszóródott.
A Budapest felé vezető oldalon a külső sávon és a leállósávon, Mosonmagyaróvár irányában a leállósávon halad a forgalom.
Az Útinform tájékoztatása szerint 3 kilométeres a torlódás mind a két oldalon.
(MTI)